Pedro Antonio Sánchez deja todos sus cargos acorralado por los casos de corrupción

Declara que "es la mejor solución, la que más ayuda, la más útil y la más responsable", pensando "en el interés general"

PP respeta la decisión "personal" de Sánchez, que demuestra "su categoría política"

El que fuera presidente del Ejecutivo murciano, Pedro Antonio Sánchez,esta semana, así como la Presidencia del PP en la Región, según ha podido saber Europa Press de fuentes del PP.Será este viernes cuando Sánchez traslade esta decisión, "totalmente meditada", a la Junta Directiva del partido, máximo órgano entre congresos. En la reunión de dicho órgano se designará al actual jefe del Ejecutivo murciano,en el partido y se barajará que sea el próximo candidato a las elecciones autonómicas de 2019.Según las fuentes, Pedro Antonio Sánchez, que se encuentra, ya dijo que "cuando le abrieran juicio oral se iba y lo ha estado meditando"."Ha tomado esta decisión y nadie le ha pedido nada", han remarcado desde las filas conservadoras, que advierten que "hay una c onciencia clara tanto en Génova como en Murcia de queCon esta decisión, Pedro Antonio Sánchezpara dedicarse a su vida profesional.Ante la noticia, está previsto quecomparezca este miércoles en rueda de prensa a las 10.20 horas en la sede del partido.El expresidente de Murcia y exdiputado regional ha confirmado su renuncia porque "es lo mejor en este momento y creo quepor la que tanto he trabajado y en la que tanto creo".Ha sido una etapa llena de luces, ha manifestado,, y donde he intentado ser útil con esfuerzo, trabajo y pasión por esta tierra de posibilidades; todavía hay mucho por hacer". A su juicio, "el PP es el partido que garantiza que la Región no de un paso atrás y siga avanzando".El Partido Popular de la Región de Murcia ha expresado su" adoptada por el ya exdiputado regional, Pedro Antonio Sánchez, al que agradece su trabajo y dedicación a este partido, "demostrando una vez más su categoría política y anteponiendo el interés de la Región de Murcia por encima de todo".Asimismo, el PP, en un comunicado, ha destacado la trayectoria política de Pedro Antonio Sánchez, así como sudurante su etapa política, "caracterizada siempre por la búsqueda del interés general con honesta generosidad".