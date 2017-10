El Tribunal de Derechos Humanos considera ilegales las devoluciones en caliente

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos , con sede en Estrasburgo (Francia), ha fallado por unanimidad que la La sentencia señala que la devolución en caliente vulnera el artículo 4 de la Convención Europea de Derechos Humanos, que, y que esta se produjo, ya que ni siquiera "se inició un proceso de identificación".El fallo considera también que España, ya que el 13 de agosto de 2014 N.D. y N.T. (de Mali y Costa de Marfil, respectivamente) fueron esposados y devueltos a Marruecos, contra su voluntad y "sin que antes tuvieran acceso a intérpretes" ni a asistencia jurídica, lo que viola su derecho a recurso.Los hechos ocurrieron el 13 de agosto de 2014, cuando los inmigrantes saltaron la valla de Melilla, y fueron devueltos inmediatamenteo de los procedimientos contra su expulsión". N.D. descendió de la valla a las dos de la tarde y N.T. lo hizo una hora después. A continuación, fuerony después a la de Fez.La sala tambiéna cada uno de los inmigrantes por daños morales. El juez ruso Dmitry Dedov fue el único magistrado que se opuso a la indemnización. La sentencia no es firme, por lo que España puede recurrirla.Por otro lado, el Tribunal desestima la alegación del Gobierno español de que los hechos ocurrieron fuera de su jurisdicción al suceder entre las dos vallas de separación, ya queEl Tribunal de Estrasburgo también señala que, además de por diversos vídeos de los hechos. N.D. llegó a Marruecos en 2013 y N.T. en 2012, y ambos se alojaron en el campamento del monte Gurugú, desde donde volvieron a intentar saltar la valla., y la situación actual de N.T. es desconocida.