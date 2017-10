El Gobierno aclara a IU que no condecora a santos, cristos ni vírgenes, sino a las cofradías como entidades jurídicas

Zoido entregó la medalla al patrono de la Legión

¿Continuarán estos reconocimientos?

El Gobierno ha aclarado al coordinador general de Izquierda Unida (IU) y portavoz adjunto de Unidos Podemos, Alberto Garzón , que, sino a las correspondientes, informa Europa Press.Garzón pedía explicaciones por las numerosas distinciones a santos, cristos, vírgenes y demás representaciones religiosas que el Ejecutivo de Mariano Rajoy ha otorgado; una de las más polémicas la que realizó en 2014 el ex ministro del Interior, quien condecoró con la Medalla de Oro al Mérito Policial a la Virgen del Amor Pero un año antes, en 2013, Fernández Díaz ya había concedido la Gran Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil a la, y un año después, en 2015, distinguió con la Cruz de Plata de la Guardia Civil a la SantísimaEsta "costumbre", según denuncia Garzón, ha proseguido en esta legislatura. De hecho, hace unos meses, el actual titular de Interior, Juan Ignacio Zoido , entregó una medalla policial a la Cofradía dele, patrono de la Legión.El diputado de IU considera que la "moda" del Gobierno del PP de conceder medallas y condecoraciones a "seres inanimados del santoral católico supone unque recoge la Constitución"."No sólo no se discrimina, que no ven a sus referentes condecorados, sino que se cae en algo tan poco razonable como, dejando fuera de estas distinciones a miles de hombres y mujeres que trabajan cada día por mejorar la seguridad de todos", se queja.Así las cosas, Garzón preguntaba al Gobierno, entre otras cuestiones, si consideraba que las vírgenes y los cristos, y si preveía continuar con esta práctica de reconocimiento "idolátrico" al santoral católico.En su escueta contestación, el Ejecutivo se limita a señalar que "los destinatarios últimos de las condecoraciones son las distintas Cofradías que hay en nuestro país y que".