Sánchez gana seis federaciones en las primarias autonómicas del PSOE, pero se le resisten las más numerosas

Bicefalia en Asturias

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez , ha conseguido situar a candidatos afines enque antes escapaban a su control al término del proceso de primarias autonómicas que concluyó el partido este domingo, pero se le siguen resistiendo cuatro territorios.Según informó Europa Press, en, Sánchez no consiguió presentar un candidato alternativo a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, mientras que en laperdieron las opciones más cercanas al líder.La andaluza y la valenciana son las federaciones socialistas con mayor número de militantes. Por eso en la segunda Ferraz —y en particular su secretario de Organización, el valenciano José Luis Ábalos — respaldó el intento del alcalde de Burjassot,, de disputar el liderazgo al presidente de la Generalitat,, que consiguió el aval a su candidatura de destacadas figuras sanchistas.La dirección federal también animó la presentación de una alternativa aen Aragón, a pesar de que su primera opción, la diputada y miembro de la Ejecutiva Susana Sumelzo rechazó lanzarse a dar esa batalla. El plan b de Ferraz fue, que no consiguió vencer a Lambán, uno de los barones más críticos con Sánchez, pero que, tras el regreso a Ferraz del líder defenestrado adoptó una actitud mucho más conciliadora.A diferencia de la Comunidad Valenciana y Aragón, en Castilla-La Mancha la dirección federal desistió de pelear para desalojar a Emiliano García-Page, al ser consciente de sus. Así, aunque el rival de García-Page, José Luis Blanco, se reivindicaba como "sanchista", su candidatura no tenía detrás al aparato federal.No obstante, Sánchez sí ha logrado sumar a su red de influencia aque escapaban antes a su control. Candidatos afines ganaron las primarias en Asturias, Canarias, Cantabria, Comunidad de Madrid, La Rioja y Murcia.En Cantabria, la victoria de Pablo Zuloaga sobre Eva Díaz Tezanos, vicepresidenta en el Gobierno de coalición que preside el regionalista Miguel Ángel Revilla, desembocó en una crisis de gobierno por la decisión de Zuloaga de cambiar a uno de los consejeros socialistas, maniobra que contó con el aval de Ferraz, que alegaba falta de confianza en Ramón Ruiz, responsable de Educación hasta su destitución.En, la victoria del sanchistaha traído un periodo de bicefalia, pues el presidente del Principado y quien dirigió la Gestora hasta el 39º Congreso Federal de junio pasado,, no está alineado con la actual dirección federal, si bien ya ha anunciado que no optará a la reelección.Esta bicefalia se ha sentido estos días a cuenta del debate sobre la respuesta que el Estado debe dar al desafío independentista. Desde el Gobierno regional, el consejero de Infraestructuras, Fernando Lastra, pedía una reaccióny cuestionaba que se apelara al diálogo como fórmula mágica que todo lo curará. Fue desautorizado de manera inmediata por Barbón, ya que precisamente la apuesta por el diálogo es uno de los rasgos definitorios de la posición de Ferraz en la crisis independentista.La más relevante de las victorias de Sánchez en los territorios ha sido sin duda la de José Manuel Franco en la, por tratarse de la tercera federación más numerosa. Además de tomar el control de una federación que lleva años sumida en peleas internas, con Franco, Ferraz tendrá las manos libres para elegir al candidato o candidata que impulse a la alcaldía de Madrid, puesto que Franco no aspira a esa plaza y se da por seguro que Ángel Gabilondo repetirá como presidente de la Comunidad.En, el sanchistaha sustituido a César Luena, otrora secretario de Organización en la primera etapa de Sánchez en Ferraz, pero que terminó enfrentado al líder. Mientras que ense impuso en las primarias, fiel a Sánchez. En el verano, otro afín a Sánchez se hizo con el control del PSOE canario,En el resto de territorios Pedro Sánchez cuenta con. En Galicia, ha ganado, que se presenta como sanchista, pero quien no era el preferido de Ferraz. El joven Caballero está enfrentado a su tío, Abel Caballero, el principal alcalde socialista de Galicia (es regidor de Vigo) y presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias.Enreeditó su mandato sin dificultad el presidente de la Comunidad,, a quien Sánchez integró en su Ejecutiva y puso al frente del Consejo de Política Federal, órgano consultivo donde están representados los presidentes autonómicos socialistas y líderes regionales.Ense mantienen al frente del partido Luis Tudanca, Francina Armengol, María Chivite e Idoia Mendia, todos ellos afines al secretario general, al igual que ocurre con Miquel Iceta en el PSC. Sánchez tampoco encuentra oposición en las ciudades autónomas de, donde cuenta con la lealtad de Manuel Hernández y Gloria Rojas, respectivamente.