Sánchez compromete el apoyo del PSOE a una respuesta “constitucional” del Estado si Puigdemont declara la independencia

“Espero de Puigdemont una decisión sabia”

Pedro Sánchez y Miquel Iceta, secretario general del PSOE y primer secretario del PSC, respectivamente, comparecieron este lunes en rueda de prensa para insistir, una vez más, y a solo unas horas del esperado pleno en el que el independentismo espera que eel president Carles Puigdemont declare la independencia de Cataluña, que “una declaración unilateral no tiene cabida en ningún Estado social de derecho. Por tanto, igual que tendemos la mano para dialogar, tambiénSánchez e Iceta, que respondieron a los periodistas desde atriles adornados con el lema “Hablemos”, en español y en catalán, y lucieron en las solapa una chapa con el mismo mensaje, confirmaron además queantes de la declaración independencia. Primero lo anticipó el líder del PSC al afirmar que los socialistas están llevando a cabo “gestiones en público y en privado” en favor del diálogo y que las seguirán haciendo “has el ultimo día”. Después abundó en esa dirección el propio Sánchez: “El PSOE está haciendo su trabajo”, explicó. “Y muchas veces la política también se hace en privado”, defendió, “hablando en espacios donde se pueda clara y descarnadamente tratar los distintos escenarios”.repitió varias veces Sánchez. “Y me gustaría que el president recapacitara y tratara de representar a todos la sociedad, que le pide dialogo y no decisiones unilaterales”. “Tiene una decisión importante que tomar pero fácil de hacer”, insistió, porque una declaración unilateral “no va a traer independencia sino una fractura mayor”.En la rueda de prensa que siguió a la reunión de la Ejecutiva del PSC, en la que también participaron, además del secretario general del PSOE, sus números dos y tres, Adriana Lastra y José Luis Ábalos,“Le pedimos que piense en el conjunto del país”, no sólo en la mitad independentista, y “el futuro” de Cataluña. “Pido al president que, por patriotismo y en defensa de los intereses de los catalanes, se abstenga de hacer una declaración unilateral de independencia en directo, en diferido o simbólica. El mundo nos mira, sobre todo a los catalanes”, advirtió el máximo responsable de los socialistas catalanes.Sánchez apeló a las manifestaciones del fin de semana, las del sábado y las del domingo, para pedir a Puigdemont que escuche a la sociedad que pide “diálogo y encuentro. Tiene que escuchar también a esos catalanes, no sólo a los que comulgan con sus ideas”. El president debe sacar “alguna conclusión” de lo que los ciudadanos reivindicaron en la calle.En el marco del esfuerzo de conciliación que el PSOE está realizando entre bambalinas, Sánchez subrayó que si “todos los actores políticos somos generosos”, aúnA tiempo de resolver estar crisis con la política, con la palabra y en las instituciones”.“Por eso”, explicó, “quiero trasladar un mensaje de esperanza: los socialistas estamos comprometidos en que ni las cosas pueden seguir como están ni pueden romperse, como quieren otros. Estamos comprometidos a trasladar al Congreso las reformas necesarias “para actualizar nuestro modelo territorial”. Si Puigdemont abandona la idea de declarar la independencia y vuelve a “la senda de la legalidad,para dar respuesta a la justa demanda de la sociedad catalana de contar con un encaje mejor” en España. Un objetivo que, insistió, es posible poner en marcha en “un horizonte de pocos meses”.El president debe tener en cuenta que sus “tres principales argumentos han caído”: no va a tener apoyo de las instituciones europeas, la salida de empresas de Cataluña conduce a un escenario económico marcado por la inestabilidad y la sociedad se ha fracturado. “Espero [de Puigdemont] una decisión sabia y honesta que represente al conjunto de la sociedad”, declaró Sánchez.Tanto Sánchez como Iceta evitaron todas las preguntas que les instaban a adelantar la posición del PSOE en el caso de que Puigdemont no atienda sus demandas y acabe declarando la independencia. Lo hicieron con el argumento de que van a pedir diálogo “hasta el último segundo”. Por eso rechazaron pronunciarse sobre la hipótesis de que el Gobierno de Rajoy acabeque con el apoyo del Senado le facultaría para tomar las medidas que considerase oportunas para obligar al Govern y al Parlament a cumplir la Constitución. “Cada cosa a su tiempo”, indicó Sánchez. “La respuesta “a una declaración de independencia “será constitucional”. Porque “es tan importante darla como abrir el debate sobre la necesaria reforma de la Constitución para resolver el problema de fondo”, explicó.El artículo 155 abriría un escenario incierto, advirtió Iceta, en el que los socialistas no quieren entrar. “No pongamos la venda antes de la herida”. “Sin ley no es posible el diálogo, pero sólo con ley no se resuelve esta crisis”, añadió Sánchez. Primero hay que conseguir “que la política vuelva a las instituciones y, a partir de ahíY ademásasí que estamos a tiempo”, añadió. “Nuestro compromiso es agotar todas las vías de diálogo hasta el último segundo, y también apoyar la respuesta del Estado”. ¿Qué respuesta? “Apoyaremos una respuesta constitucional”, insistió.Sánchezal turno de preguntas (este es “un problema que el Gobierno no ha sabido ver; por eso nos vemos abocados a esta traumática situación”; “Rajoy sólo tiene tres maneras de afrontar las crisis: tarde, mal o nunca”). Eso sí,en relación con el 1 de octubre: “La democracia debe seguir funcionando y el Gobierno debe rendir cuentas” de hechos como las cargas policiales y la celebración de referéndum “que han debilitado la imagen” internacional de España.En este momento, a sólo unas horas del pleno en el que hablará Puigdemont y “más allá de lo que podamos decir los políticos,Y la calle nos ha dicho que tenemos un problema político que resolver y no podemos darle la espalda. Y que Cataluña no es un solo pueblo. Cataluña es plural”. El deber de la política y del Gobierno catalán, insistió, “es convocar a los catalanes a ese encuentro.Les estamos esperando”, subrayó.