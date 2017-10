Directo | Al menos tres muertos por una oleada de más de 130 incendios en Galicia

info Libre

9.30.

9.15.

Asturias amanece con 35 incendios forestales en 19 concejos. Desalojada por prevención Gillón en #CangasdelNarcea. https://t.co/2hM6a0I28f — 112 Asturias (@112Asturias) 16 de octubre de 2017

9.00.

8.45.

Así luchan los vecinos de Vigo contra el fuego del Monte O Castro. Con su trabajo han logrado controlar el foco https://t.co/8H6LLarl8e pic.twitter.com/uVAT7NQjsL — Europa Press (@europapress) 16 de octubre de 2017

8.30.

08.00.

Efectivos de la UME combaten el fuego en el municipio de As Neves (Pontevedra), cerca de la frontera con Portugal https://t.co/69ByXVG6RO pic.twitter.com/UgRc6atrFe — Europa Press (@europapress) 16 de octubre de 2017

07.00.

05.00.

04.00.

Imágenes de Vincios, Pontevedra, donde han desalojado a los vecinos por la proximidad de las llamas a las viviendas https://t.co/ss4xs6l1d3 pic.twitter.com/VbxJKc4RX7 — Europa Press (@europapress) 15 de octubre de 2017

03.00.

0.00.

Una oleada de más de 100 incendios forestales calcina Galicia, con al menos 15 de ellos en nivel 2 de alerta por la proximidad del fuego a núcleos de población. Ascienden a tres las víctimas mortales, dos de ellas en la provincia de Pontevedra y otra en la de Ourense.Sigue enel minuto a minuto de la situación en Galicia:El balance de víctimas mortales a causa de los incendios registrados este domingo enha ascendido a cinco, mientras que otra persona ha muerto encuando intentaba escapar de una zona afectada por las llamas. El primer ministro portugués, António Costa, ha confirmado el balance de víctimas, agregando que no se puede descartar que esta cifra aumente debido a que. Asimismo, ha pedido a la población que haga frente a las llamas, recalcando que "no se puede estar a la espera de los bomberos", según ha recogido el diario Publico. Las autoridades habían confirmado previamente la muerte de tres personas –dos en Penacova, en el distrito de Coimbra, y otra más en Serta, situada al sur de esta ciudad–.Los incendios forestales registrados en, un total de 35, han obligado a desalojar durante la pasada noche a los vecinos de las localidades de Gillón, La Viliella y Larón, en Cangas del Narcea, y a cortar dos carreteras del suroccindente asturiano. Según ha informado el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias, han sido desalojadas, once de Larón y siete de La Viliella.El presidente de la Xunta de Galicia,, ha segurado que la situación provocada por los incendios forestales es actualmentetras una noche "en la que la actividad incendiaria no ha cesado". "Seguimos con quince zonas de máximo peligro en las que hay, ha llovido en alguna zona pero en Ourense y Lugo no hemos tenido agua y la situación es crítica; tenemos tres muertos confirmados y la preocupación sigue latente", ha explicado Feijóo en declaraciones a la COPE recogidas por Europa Press.La Xunta de Galicia ha convocado en la mañana de este lunes una reunión extraordinaria del Consello tras la ola incendios forestales que afecta a Galicia desde el fin de semana. Según informa la Xunta, a las 9.15 horas está previsto que el presidente de Gobierno autonómico, Alberto Núñez Feijóo, presida una reunión extraordinaria del Consello, tras la que comparecerá ante los medios. Además, el Gobierno gallego ha comunicado que anula todas las demás previsiones de la actividad de la Xunta de Galicia que tenía previstas para este lunes.La Policía Nacional de Vigo haa lo largo de este domingo por su posible implicación en los incendios forestales que asolan la ciudad. Según fuentes policiales, algunas de las personas identificadas han sido trasladadas a dependencias policiales para realizar comprobaciones aunque, por el momento, no se han llevado a cabo detenciones. Las personas que han sido identificadas fueron localizados en zonas cercanas a algunos de los incendios forestales o, en algunos casos, fueron vistos por vecinos en las inmediaciones de los fuegos.La, ha asegurado que permanecenen Galicia a primera hora de este lunes. Enpor la proximidad del fuego a núcleos de población, ha precisado. "Ahora mismo tenemos 105 incendios, 15 en situación dos", ha manifestado la consejera autonómica en declaraciones a Cadena Ser recogidas por Europa. Asimismo, ha precisado que se han registrado 132 fuegos, todos ellos "intencionados": "No son 132 incendios, son 132 atentados", ha dicho, remachando: "Sucedió porque está la mano del hombre detrás. Galicia lo sabe".La autovía de las Rías Baixas, laen cuatro puntos de su recorrido por Galicia por culpa de los incendios forestales que asolan la Comunidad gallega, según informa la DGT a través de su página web . En concreto, la circulación permanece cortada en ambos sentidos a la altura de A Cañiza y Ponteareas, en la provincia de Pontevedra, y en las localidades ourensanas de Alongos y Melón. Asimismo, también hay cortes de tráfico en la VG-20 entre los puntos kilométricos 2 y 10; la PO-254 en Mondariz-Balneario (Pontevedra), la N-120 en Caldas de Reis (Pontevedra) y la AG-57, en Gondomar (Pontevedra).Las personas que permanecían desaparecidas en el Ayuntamiento de Carballeda de Avia (Ourense) han sido, según ha confirmado el alcalde de la localidad, Luis Milia, en declaraciones a la Radio Galega. El regidor ha indicado que, en el momento en que fue decretada la evacuación de varios puntos de población del municipio, hasta tres personas no pudieron ser localizadas. Milia ha señalado que, minutos más tarde, han sido localizados estos vecinos de Carballeda de Avia, un municipio que se ha visto ampliamente afectado por la ola de incendios que afecta Galicia.Una fina lluvia ha empezado a caer sobre las 4,00 horas de esta madrugada en la zona sur de Pontevedra, donde permanecen varios incendios activos y ha amainado el viento que ha traído al litoral gallego los restos del huracán 'Ophelia', aunque de vez en cuando se registra alguna racha.Una persona de edad avanzada, vecino de la parroquia de Abelenda, en el municipio de Carballeda de Avia (Ourense), se ha convertido en laa causa de la ola de incendios que afecta a Galicia. Según han confirmado a Europa Press fuentes de la Consellería do Medio Rural, el cadáver de este tercer fallecido fue hallado en un galpón ubicado detrás de su casa. La hipótesis barajada es que el señor quiso ir a apagar las llamas que cercaban su vivienda, pero se cayó y no fue capaz de levantarse, hasta que fue alcanzado por las llamas.este domingo en el interior de una furgoneta tras verse atrapadas por el fuego en un incendio que afecta a la zona de Chandebrito, en Nigrán (Pontevedra). Según han confirmado fuentes municipales, las dos personas viajaban en una furgoneta cuando se vieron atrapadas por las llamas de un incendio. Las víctimas tenían edad avanzada y fueron recogidas por una vecina para tratar de escapar de las llamas. El relato de los hechos aportado a Europa Press por fuentes municipales señala que la policía abrió un camino y se indicó a los vecinos que podían salir por allí. No obstante, cambió el viento y les señalaron que tenían que dar marcha atrás, pero maniobrando el vehículo se quedó atrapado y ya no pudieron salir.