Santamaría advierte a Puigdemont de que "tiene en su mano" evitar que se avance con el artículo 155

"Reponer la legalidad"

Analizada la breve respuesta de Carles Puigdemont al requerimiento dede la semana pasada para que aclarara si había declarado la independencia, la vicepresidenta del Gobierno compareció este lunes para fijar la posición del Ejecutivo.advirtió al president de que "tiene en su mano"Así, le recordó que, según marca el requerimiento remitido por Rajoy la semana pasada, tiene hasta las 10 horas del jueves para volver a la realidad. E Insistió en que el Ejecutivo tiene un gran apoyo parlamentario y que el diálogo debe realizarse en el marco del Congreso de los Diputados . En todo caso, al Gobierno no le resulta "creíble" que el llamamiento al diálogo provenga de quienes silencian a la oposición en el Parlament y de quienes"El Gobierno lamenta que el presidente de la Generalitat haya decidido no contestar", dijo Santamaría. "Creo que no era muy difícil contestar 'sí' o 'no", añadió.Ahora, el Gobierno espera que las hora que quedan para que expira el segundo plazo, la nueva respuesta contengaSobre las medidas concretas que conllevaría, la vicepresidenta evitó precisarlas. "A veces tenemos la impresión de queprecisamente lo que quieren es que nosotros entremos ya a explicar las medidas del artículo 155", subrayó. Sí dijo que se trataría de "reponer la legalidad, el respecto a los derechos de todos, el respeto a la oposición en el Parlamento y el ejercicio de la autonomía de acuerdo con losEl presidente del Gobierno, que tenía previsto presidir la reunión del Comité de Dirección del Partido Popular a las 11.00 de la mañana, cambió de planes a última hora para desplazarse a Galicia a seguir la última hora de los incendios que ya se han cobrado ya la vida de tres personas. Así informó él mismo desde su perfil de la red social Twitter.No obstante, antes de partir a Galicia, había remitido una carta de respuesta [aquí, en PDF] Puigdemont. En ella, concluye con las advertencias que había trasladado su mano derecha en el Gobierno en comparecencia pública: "Le recuerdo, una vez más, que aún tiene margen para contestar de forma clara y sencilla al requerimiento que le remití el pasado miércoles. Sigue estando en su mano abrir un nuevo periodo de normalidad y lealtad institucional que todo el mundo le está reclamando. En caso contrarioPreviamente, como también había hecho Santamaría, Rajoy había aclarado que el 155 de la Constitución "no implica la suspensión del autogobierno, sino la restauración de la legalidad en la autonomía".Puigdemont, optó este lunes por no responder a Mariano Rajoy sobre si la semana pasada declaró la independencia en el Parlament con los resultados del referéndum ilegal del 1-O como base. En la carta [aquí, en PDF] , el president se limita a pedir diálogo y a queLa misiva, de cuatro páginas, no responde, pues, 'sí' o 'no' al requerimiento que el Gobierno de Mariano Rajoy le remitió tras el Consejo de Ministros extraordinario del pasado miércoles. La Moncloa había dado dos plazos. Uno, hasta las 10.00 horas de este lunes, para que aclarara si había declarado la independencia el pasado 10 de octubre. Y otro, hasta las 10.00 de este jueves,En las últimas horas, desde el Gobierno habían sido muy insistentes en queY en que la apertura de un proceso de diálogoEn la carta, Puigdemont fija un plazo de dos mesesy propone que participen en este diálogo "todas aquellas instituciones y personalidades internacionales, españolas y catalanas que han expresado su voluntad de abrir un camino de negociación tengan una oportunidad de explorarlo".A juicio del president,que "exige respuestas y soluciones políticas que estén a la altura". "Mi carta quiere contribuir a alcanzar este tipo de respuestas, que son las que nos pide la mayoría de la sociedad y las que se esperan en Europa, que no entiende otra forma de resolver los conflictos que no pase por el diálogo, la negociación y el acuerdo".Además, del diálogo, Puigdemont pide a Rajoy . Cita como ejemplos que este lunes "están citados como imputados en la Audiencia Nacional dos de los líderes de la sociedad civil catalana que han impulsado las manifestaciones pacíficas de millones de personas desde el año 2010".Asimismo, recuerda que también está citado el mayor de los Mossos d'Escuadra,También en el apartado de la "represión" cita Puigdemont "vulneración de derechos fundamentales" como la "intervención y congelación de las cuentas bancarias", "la censura de internet y de medios de comunicación;las detenciones de servidores públicos; y la brutal violencia policial ejercida contra población civil pacífica el día 1 de octubre".El artículo 155 de la Constitución implica, como primer paso tras la decisión del Gobierno, un requerimiento previo al presidente de la comunidad autónoma en cuestión."En el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, [el Gobierno] podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso" de sus obligaciones. Una vez cumplido el segundo de los plazos, el jueves a las 10.00 horas, para elevar la petición a la Cámara baja sería necesaria la convocatoria de otroLa agenda internacional del presidente del Gobierno choca con el calendario para la aplicación de este artículo. El jueves por la tarde, Rajoy estaría en Bruselas, para participar en la reunión del Consejo Europeo.La Cámara alta, según el artículo 189 de su reglamento, también formulará un requerimiento de "antecedentes, datos y alegaciones" al presidente autonómico. Se encargará de ello la Comisión General de las Comunidades Autónomas. Y, a partir de ahí, se estudiará si procede llevar al Pleno las demandas del Gobierno.