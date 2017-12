PDeCat, PSC y PP piden a Colau que dé la cara por haber apoyado a Rodrigo Lanza

Trias llama a Colau a reflexionar

CSIF pide a Colau disculparse

Montero rechaza que se utilice a Lanza para atacar a Podemos

El alcalde de Zaragoza, increpado durante el minuto de silencio

La jueza ha acordado este jueves el ingreso en prisión provisional sin fianza para, el presunto autor del asesinato de un zaragozano por llevar tirantes de la bandera de España. Tras salir a la luz su estancia en prisión por dejar tetrapléjico a un guardia urbano de Barcelona en los incidentes ocurridos en una casa okupa y puestos en tela de juicio por el documental Ciutat Morta , las reacciones en el mundo de la política no se han hecho esperar, especialmente para recriminar a Podemos y a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, haber avalado en su momento la versión que ofreció la cinta:Así, el exalcalde de Barcelona Xavier Trias (PDeCAT) ha llamado este jueves a la reflexión a la actual alcaldesa, Ada Colau, porque. En declaraciones a los medios recogidas por Europa Press tras asistir a un acto de JuntsxCat sobre salud, ha asegurado que se está demostrando que Lanza es una persona "con un grado de agresividad tremenda, y se quiso convertir una persona agresiva, que probablemente tiene que hacer un tratamiento diferente, en una persona que se convirtió casi en un héroe"., por su manera de actuar durante la campaña electoral de las municipales, y también a la prensa", ha subrayado Trias, que considera vergonzoso y lamentable que se cuestionara la actuación de la Guardia Urbana, cuando uno de sus agentes acabó tetrapléjico , y que se hiciera un documental como el de Ciutat Morta, que fue galardonado con el premio Ciutat de Barcelona. El exalcalde se refiere a los incidentes que tuvieron lugar en Barcelona en 2006, durante el desalojo de una casa okupa, en los que Lanza fue uno de los cinco jóvenes que fueron condenados, en su caso aTambién ha recordado que, aunque los hechos que se relatan en la cinta no ocurrieron durante su mandato como alcalde, sí asistió desde este cargo al acto de entrega del premio a sus autores, y se encontró con que estosy no le dieron ni la mano. Pese a apuntar que él no los hubiera premiado, ha señalado que es difícil retirárselo porque lo concedió un jurado independiente, que debe hacer "una reflexión de lo que ha pasado", y no el Ayuntamiento de Barcelona.Los presidentes de los grupos del PSC y del PP en el Ayuntamiento de Barcelona,, han coincidido, por su parte, en pedir a la alcaldesa Ada Colau que "se disculpe" y "dé la cara" por "haber utilizado políticamente" el documental Ciutat Morta. El documental, que recibió el Premio Ciutat de Barcelona concedido por un jurado independiente, defendía la inocencia de Rodrigo Lanza de haber dejado tetrapléjico a un guardia urbano y acusaba al cuerpo policial de haber manipulado pruebas para su condena. Collboni ha hecho un llamamiento a la responsabilidad "a los partidos que intentaron sacar rédito de la cuestión en campaña electoral, especialmente la señora Ada Colau, y pidan disculpas tanto a la Guardia Urbana como a los responsables políticos del momento".Por su parte, Alberto Fernández Díaz ha insistido en que "Colau debería dar la cara, condenar lo sucedido y actuar contra los antisistema". "Colau se ha vuelto a quedar muda, hasta en las redes sociales, cuando debería pedir disculpas y retirar el premio Ciutat de Barcelona al documental 'Ciutat Morta'", porque, según Fernández Díaz, "este documental es un publirreportaje que Colau apoyó a favor de okupas, radicales y antisistema".En la misma línea, laha pedido a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que se disculpe por haber defendido en el documental Ciutat Morta al detenido como presunto autor de la agresión que provocó la muerte de Víctor Laínez en Zaragoza.En un comunicado recogido por Europa Press, ha asegurado este jueves que el movimiento que se creó alrededor de Rodrigo Lanza teníay utilizar el documental para debilitar el Gobierno del exalcalde de CiU Xavier Trias y al PSC, que gobernaba cuando se produjeron los hechos que se relatan en la cinta.Asimismo, ha pedido lapor "impulsar" el documental, y de la misma Colau como concejal de Seguridad, y ha insistido en que la Guardia Urbana no puede estar liderada por personas que no creen en la seguridad y que no la saben gestionar.La portavoz de Unidos Podemos en el Congreso,, ha rechazado este jueves que se utilice al okupa Rodrigo Lanza para atacar a Podemos, aludiendo a la defensa que dirigentes del partido morado hicieron en su momento de quien ahora ha sido detenido como supuesto autor de la muerte de Víctor Laínez.La versión del documental Ciutat Morta, que defendía que se produjo un montaje policial, fue. El líder del partido morado, Pablo Iglesias, llegó a reunirse con la madre de Lanza para darle su apoyo.Al ser preguntada por los vínculos de su partido con el okupa detenido por la agresión mortal de Zaragoza, Montero ha criticado que este asunto se utilice para atacar a su partido. ", también ésta, y creo que tratar de vincular esto con cualquier otro hecho con la intención de señalar a una formación política excede de cualquier mínimo rigor", ha zanjado, rehusando hacer más comentarios al respecto.La corporación del Ayuntamiento de Zaragoza ha guardadoen repulsa al asesinato de Víctor Laínez, en un acto que ha congregado a varias decenas de vecinos, algunos con banderas de España, y que ha culminado con un aplauso tras la lectura de una declaración institucional a cargo del periodista de Radio Zaragoza, Juanjo Hernández, ha informado Europa Press.A las 12.00 horas, frente a la puerta del Ayuntamiento, el alcalde de Zaragoza,, ha presidido este acto institucional arropado por el equipo de gobierno y los concejales de los grupos de la oposición, que ha concluido con un aplauso al que no se ha sumado el edil.Al acto no han acudido el consejero municipal de Servicios Públicos y Personal,, por estar en una reunión urgente de su área; el concejal de Vivienda y Deportes,, quien se encuentra en un congreso en Murcia; o la concejal de Educación e Igualdad,, así como la de la concejal de Cs,Precisamente Cubero y el alcalde han sido increpados por el público asistente que ha proferido gritos entre los que se podía escuchar, "ya os queda poco",, y "¿donde están Cubero e Híjar?".Entre los asistentes ha acudido el Justicia de Aragón,, y el secretario general de Podemos en Aragón,