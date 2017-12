Rajoy advierte de que el Gobierno ha sido "muy restrictivo" en la concesión de indultos a políticos

El presidente del Gobierno considera prematuro hablar a día de hoy de indultos a los políticos catalanes encarcelados por su relación con el procés. No obstante, advirtió de que el Ejecutivoa la hora de conceder indultos, "sobre todo en el caso de políticos".El jefe de los conservadores fue cuestionado en dos ocasiones en rueda de prensa en Bruselas por la propuesta del líder y candidato del PSC, Miquel Iceta de indultar a los líderes soberanistas si son condenados. Y fue insistente en la idea de que, a día de hoy, el debate no procede., subrayó."Aquí no se ha abierto ni siquiera juicio oral contra nadie, no hay nadie condenado,, añadió.Mientras, el propio Iceta rebajó este viernes el alcance de su anuncio. El candidato del PSC en las elecciones del 21 de diciembre calificó este viernes de prematura su propuesta de indultar a los líderes soberanistas si son condenados, si bien señaló que prefiere equivocarse"Sin duda, se trata de una propuesta prematura y aquí debe quedar eso, pero me comprometo, si soy presidente, a tomar todas las decisiones y emprender todas las iniciativas que favorezcan la reconciliación" entre los catalanes, respondió al ser preguntado sobre si es coherente defender el artículo 155 de la Constitución y, al mismo tiempoinforma Europa Press.Por su parte, el portavoz del Gobierno y ministro de Educación, Cultura y Deporte , valoró que la propuesta de Iceta es "prematura e inconveniente" recordando que, en todo caso, la medida de gracia es una "prorrogativa" del GobiernoTambién fue cuestionado sobre el artículo 155 de la Constitución el presidente del Gobierno.y la forma en la que la aplicado el Ejecutivo. Sostuvo que las medidas "excepcionales" no deben prolongarse mucho en el tiempo y recordó que el acuerdo del Consejo de Ministros para la aplicación del 155 fija que estará en vigor hasta que se forme un nuevo Gobierno.En las últimas semanas, desde diferentes sectores políticos se ha especulado con la posibilidad de que su aplicaciónRajoy consideró que "fundamentalmente" las encuestas están mostrando que el "masivo apoyo a la independencia de Cataluña" de la que hablaban los independentistas es "lisa y llanamente una falsedad"."Espero que a partir del día 21 se abra una etapa política que esté basada en la normalidad, en la tranquilidad y en la que los gobernantes, dijo.