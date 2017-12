La ANC solo reconocerá al "presidente legítimo" de las pasadas elecciones

"Anomalía" en las elecciones

La Assemblea Nacional Catalana ( ANC ) ha anunciado que, que fue Carles Puigdemont, después de que JxSí y la CUP llegaran a un acuerdo de investidura.En un correo enviado a los socios este sábado y recogido por Europa Press, la entidad asegura que "dado que el presidente y el Govern legítimo de Cataluña no ha acabado su legislatura ni ha dimitido voluntariamente, después del 21D la ANCde 2015 y el Govern que éste designe".También ha sostenido que, ya que "solo de esta manera se anulará la acción ilegítima e ilegal que el artículo 155 ha producido en las instituciones catalanas", y no aceptará un Govern del que forme parte alguna de las formaciones que apoyó la aplicación del 155.Además, ha explicado que apoyarán a las fuerzas políticas que se comprometan con ", la restitución del Govern legítimo y el inicio del proceso constituyente".La ANC ha mostrado su "profundo desacuerdo con cualquierque insinúe pactos postelectorales con fuerzas no independentistas o esté por intentar vías lentas con una legislatura autonómica de 4 años"."Que nuestro supuesto silencio o neutralidad en nuestros mensajes de campaña electoral no se interpreten como una complicidad hacia las manifestaciones individuales o colectivas provenientes de las listas independentistas", ha advertido.La entidad soberanista también ha alertado de "la", como cree que evidencia que, a su juicio, la Junta Electoral es parcial, los comicios están convocados por el Gobierno, que consideran que es beligerante con los independentistas.También lo ven en que "mientras se exige escrupulosa neutralidad a los medios públicos catalanes, hay una estrategia de persecución ideológica y judicial de los planteamientos republicanos", que hay candidatos encarcelados y otros en Bélgica, y que el Gobierno no aclara si volverá a aplicar el 155.Aun así, ven las elecciones del 21-D como una oportunidad para recuperar y restablecer las instituciones catalanas, y