La definición "obsoleta" de 'periodista' sigue en el diccionario de la RAE, pero hay una revisión "en curso"

La definición de periodista en el diccionario digital de la Real Academia Española (RAE) no ha sido revisada en la última edición, si bien fuentes de la institución han confirmado a Europa Press queel estudio de una posible modificación o añadido a esta acepción.Hace dos años el periodista Ramón Salaverría enviaba una petición formal a la RAE en la que considerabamantener la definición "obsoleta" de periodista en el diccionario. En la primera acepción se define a este profesional como "persona legalmente autorizada para ejercer el periodismo".Para Salaverría, "desde hace muchos años y por fortuna, en los países democráticos el ejercicio profesional del periodismo". "La definición actual de periodista puede ser aplicada únicamente a los periodistas que trabajan en países con gobiernos autoritarios y sin libertad de prensa", explicaba en su petición.Asimismo, la segunda acepción identifica como periodista únicamente a quienes practican el periodismo en un periódico o en un medio audiovisual, dejando fuera tanto a quienes lo ejercencomo a losque lo practican de manera autónoma. Este cambio también fue solicitado por Salaverría.La RAE respondió a esta petición con una carta en la que informaba de que había sido "estudiada y revisada" por la Comisión del Pleno y en la próxima edición del diccionario. No obstante, en las más de 3.300 modificaciones al diccionario anunciadas el pasado miércoles no fue incluida.Fuentes de la Academia han explicado que la RAE ya ha aprobado los cambios, si bienen las academias hispanoamericanas. "Todavía no ha terminado su recorrido, porque se podrían añadir propuestas y sugerencias o aprobar lo solicitado", han señalado, descartando prácticamente en cualquier caso la eliminación de la acepción.