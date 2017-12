Arrimadas: "30 años de nacionalismo no se solucionan en una jornada electoral"

La candidata de Cs a presidir la Generalitat y ganadora de las elecciones de este jueves, Inés Arrimadas , ha advertido de que la victoria no tendrá efectos inmediatos: "Entiendo que la gente quiera una solución rápida de 15 minutos, pero es que lamentablemente".En una entrevista de El Mundo recogida por Europa Press, Arrimadas ha afirmado que esperaba que, y ha dicho que no da por hecho que los partidos independentistas pacten para articular un Govern pese a que tengan mayoría en el Parlament."La candidatura de Puigdemont es solo Puigdemont,", ha dicho en relación al cabeza de lista de JuntsxCat y presidente del Govern cesado, Carles Puigdemont.También ha destacado que los resultados de Cs muestran que, y ha insistido en que no hay un problema entre Cataluña y España, sino entre catalanes.Asimismo, ha asegurado que el bipartidismo ya no puede responder a los problemas del siglo XXI: "Cs lo ha demostrado. Hay que tener un proyecto ilusionante para todos los españoles".