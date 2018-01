El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción único de Archidona (Málaga) ha acordado este jueves elde la causa abierta por el fallecimiento de un inmigrante en la cárcel de dicha localidad, utilizada como centro de internamiento provisional, al descartarse la participación de otras personas y ser la muerte de naturaleza suicida.Así consta en un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, dictado tras analizarse el atestado policial realizado por el grupo de homicidio de la Policía Nacional, ely imágenes de las cámaras de seguridad.Con estos elementos, el juez determina que, a expensas del informe definitivo de la autopsia, momento en el que se adoptará la resolución de mantenimiento del archivo o la reapertura de las actuaciones.En el auto se recoge que el atestado de la Policía certifica que, de hecho, se indica que la puerta no se abrió y las cámaras no registraron movimiento alguno en el módulo ni en la habitación, lo que descarta la existencia de testigos y también la participación de otras personas en la muerte.A esto se unen los informes preliminares de autopsia donde se habla dey "no signos externos de violencia ni defensa", lo que lleva al juez a señalar que se trata de una muerte "de naturaleza suicida".Asimismo, de acuerdo con lo informado por el Ministerio Fiscal,pedidas por las partes personadas, que habían solicitado que declarasen como testigos el resto de inmigrantes y que se paralizase cautelarmente su expulsión de España.Al respecto, entiende que tanto el amplio atestado de la Policía como el informe preliminar de la autopsia hace "innecesarias" dichas pruebas, "toda vez que del atestado se desprende con meridiana claridad que" y que "ni las cámaras revelan que exista sujeto alguno con participación en los hechos o con conocimiento de lo acaecido".Agentes de la Policía Nacional localizaron el pasado día 29 de diciembre el, un hombre de 36 años y nacionalidad argelina. Esta persona había llegado a las instalaciones después de que un juzgado de Lorca (Murcia) dictara un auto con fecha 20 de noviembre en el que autorizaba su internamiento hasta el próximo 18 de enero.