IU pide personarse en la causa que investiga la muerte de un migrante argelino en la cárcel de Archidona convertida en CIE

Polémica sobre el internamiento de inmigrantes en una cárcel

migrantes

Penitenciario de

Archidona

quiere personarse en la causa que investiga la muerte de uno de los más de 500 migrantes procedentes de Argelia recluidos desde noviembre en las instalaciones de la futura prisión de Archidona, convertida provisionalmente en Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE)., argelino de 36 años, fue hallado muerto en su celda el pasado viernes. La Policía Nacional abrió entonces una investigación para esclarecer las circunstancias de la muerte y, según informaron fuentes policiales a El Mundo , la autopsia habría revelado que se produjo por ahorcamiento.Así, IU remitió este miércoles un escrito al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Único de Archidona (Málaga), encargado del caso, en el que solicitaba personarse como parte que ejerza la acusación popular. Este mismo miércoles este juzgado, aseguraron a Europa Press fuentes judiciales.Pero esta petición no es la única medida que la formación ha llevado a cabo en relación a este asunto. Este martes, el coordinador federal de IU,, junto a la diputada Eva García Sempere, remitieron una carta al presidente del Gobierno,, en la que le transmitían tres peticiones.La primera,de personas recluidas en Archidona. IU consideró en su escrito que esta medida debía realizarse “de forma inmediata”, especialmente “cuando hay varias investigaciones en curso y la expulsión de testigos relevantes a otros países pueden obstaculizarlas directamente”.Seguida de esta, exigieron laque, señalaron, en línea con las denuncias de ONG y del Defensor del Pueblo , “no reúne las condiciones para ser equiparado a estos [centros], además de que en su utilización se ha obviado la legalidad vigente al respecto”.Por último, reclamaron la destitución del ministro del Interior,. El mismo día que falleció el migrante argelino, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos había registrado una proposición no de ley para que el Congreso repruebe a Zoido “por la grave vulneración de los derechos humanos” en su actuación de convertir la cárcel de Archidona en CIE.El pasado 20 de noviembre, ante la oleada dellegados a Murcia en un solo fin de semana —aproximadamente—, siete juzgados autorizaron su traslado al Centro. La medida, informó el Ministerio del Interior, era “de carácter temporal” y había sido adoptadaante el colapso del sistema provocado por la llegada masiva de personas.La polémica estalló desde ese primer momento, cuando ONG denunciaron la reclusión de migrantes en una prisión, al margen de la legalidad, mientras el ministro del Interior rechazaba que se tratara de una cárcel “todavía”, al no haberse inaugurado. El propio Ministerioen la nota donde anunció la medida.Pero la situación se agravó aún más cuando el Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, detectó en las instalaciones de Archidona y llegó a señalar que “la premura en la puesta en marcha de este centro” había supuesto que no todos los servicios, “incluso algunos elementales”, estuvieran operativos.La muerte de Mohamed Bouderbala no hizo sino reavivar aún más la polémica. Partidos, organizaciones y sindicatos denunciaron la “opacidad” y el “oscurantismo” del Ministerio. Algunas, como la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado o SOS Racismo, no dudaron en pedir la dimisión de Zoido. Además, Andalucía Acoge lanzó una acción a través de osoigo.com para pedir a apertura de unapara esclarecer los hechos.