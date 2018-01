Ciudadanos no espera que Roger Torrent vaya a ser presidente de todos ni vaya a cumplir las leyes

En lugar de tener una constitución imparcial del Parlament, iniciamos la legislatura con un mitin independentista de ERC (tercera fuerza política) que deja fuera a más de la mitad de los catalanes. Se creen que el Parlament es su cortijo. pic.twitter.com/JAvWQc8yN4 — Inés Arrimadas (@InesArrimadas) 17 de enero de 2018

Petición de reconsideración

El PSC pide a Torrent ser consecuente

El PP destaca el "tono conciliador" de Torrent

La líder de Ciudadanos en Cataluña,, dijo no tener esperanzas de que el nuevo presidente del Parlament, Roger Torrent (ERC), vaya a ejercer su cargo para todos los diputados por igual, según informó Europa Press.", dijo sobre la anterior presidenta del Parlament, y reclamó que el Parlament se centre en la agenda social.Se refirió a las palabras del presidente de la Mesa de Edad, Ernest Maragall, y a la elección de Torrent, para concluir que "la nueva legislatura comienza de la misma manera que terminó la anterior:".Además, anunció que registraron una petición de reconsideración a la Mesa del Parlament sobre el, que el propio Maragall aceptó antes de la votación.Recordó que su partido consiguió ganar las elecciones en votos y escaños , y reprochó a CatECP que no les haya apoyado para investir a su candidato José María Espejo-Saavedra –la candidatura de Torrent seimpuso con 65 votos, la de Cs obtuvo 56 y se emitieron 9 votos en blanco: ocho de los comuns y uno sin autoría conocida–.El apoyo de los comuns a Espejo-Saavedra no hubiera bastado para investirlo, precisamente por ese voto en blanco de autor desconocido, pero Arrimadas le restó importancia porque CatECP ya anunció que no les respaldarían, y ha dicho: "".Por su parte, la portavoz del PSC en el Parlament,, pidió este miércoles al nuevo presidente del Parlament que sea "consecuente" con la apelación al respeto que hizo en su primer discurso y(JuntsxCat).Granados celebró que el pleno haya transcurrido dentro de la legalidad y que Torrent haya apelado en su debut a la convivencia, la diversidad y el respeto hacia todas las opiniones: "".", teniendo en cuenta que le corresponde a Torrent convocar la sesión plenaria para la sesión de investidura y que estar fuera del país invalida totalmente cualquier candidatura para presidir la Generalitat, ha destacado la portavoz socialista.También defendió que la Mesa de Edad ha hecho una buena interpretación del reglamento del Parlament al, si bien deploró el discurso que ha hecho el presidente de esa Mesa, Ernest Maragall (ERC), porque ha sido "".El diputado del PPdestacó el "tono conciliador de buena parte" del discurso del nuevo presidente del Parlament, Roger Torrent. "Ha demostrado tener un tono conciliador que nos permite augurar una esperanzas de que el presidente tenga en cuenta aspectos que en la legislatura anterior no se tuvieron en cuenta", y se refirió a los derechos de los diputados que considera queCree que Torrent podrá demostrar su talante en el debate de investidura del presidente de la Generalitat, y reiteró quePara el PP, "cualquier otra cosa que se quiera hacer será cualquier cosa menos un debate de investidura", y asegura quesi se fuerzan las decisiones de la Mesa con la mayoría independentista.