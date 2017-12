Ciudadanos gana en votos y en escaños pero Arrimadas no podrá formar gobierno

Distribución del voto

Ciudadanos hace historia. Por primera vez en el periodo democrático un partido no nacionalista gana unas elecciones autonómicas en Cataluña en votos y en escaños. La candidatura liderada porquesuperó el millón de votos, consiguió este jueves el respaldo del 25,35% de los electores y tendrá en la próxima legislatura 37 diputados de los 135 que componen el Parlament de Cataluña (99,20% escrutado). En las elecciones de 1999 y 2003 el PSC de Pasqual Maragall obtuvo más votos que CiU pero sumó menos escaños como consecuencia de ley electoral.Sin embargo, la posibilidad de que Arrimadas se convierta en la primera mujer presidenta de la Generalitat esdado que las tres candidaturas soberanistas (Junts per Catalunya, ERC y la CUP) han logrado retener la mayoría absoluta . Según los resultados provisionales, entre las tres suman 70 escaños y, por tanto, superan los 68 que suponen la mayoría del Parlament.A pesar de que su triunfo no es suficiente para desplazar al independentismo, Arrimadas fue recibida con los gritos depor los simpatizantes que la esperaban en el escenario montado a pocos metros del hotel Catalonia Plaza, localizado en la barcelonesa Plaza de España, donde los miembros del partido siguieron el recuento. Allí, la candidata aseguró que "un millón cien mil valientes" habían lanzado el mensaje al mundo de que la mayoría social de Cataluña se siente catalana, española y europea".Después, cuando ya se han conocido los resultados y se ha subido al escenario, Arrimadas ha dicho: "Ahora, Vamos a seguir luchando. Y lo haremos con más fuerza, con más votos y con más escaños". Lo ha hecho entre gritos de "presidenta" y "campeones". "Que nadie se quede en casa sin celebrar la victoria del partido naranja. Es la victoria de la solidaridad", ha continuado la actual líder de la oposición, que ha acabado así: "¡Visca Cataluña, visca España y visca Europa!".El récord registrado en la participación ha beneficiado a la formación naranja gracias a la movilización de votantes contrarios a la independencia de Cataluña hastiados delde los últimos meses. De hecho, el partido que lidera Albert Rivera ha mejorado de manera muy significativa su resultado respecto a los comicios de hace dos años: sentará en el Parlament a once diputados más que en la última legislatura, mientras que en porcentaje de votos sube casi ocho puntos, del 17,90% al 25,38%.A Ciudadanos le ha salido bien su estrategia de colocarse como la única formación del llamado bloque constitucionalista capaz de ofrecer una alternativa al separatismo. No en vano, durante toda la campaña electoral su mensaje ha sido claro, sin medias tintas:De hecho, la formación naranja se ha hecho con 20 representantes más que los socialistas y 34 más que los conservadores, que cosecharon su peor resultado en democracia La consolidación de Ciudadanos se evidencia también en la distribución del voto por toda Cataluña, pues de nuevo ha conseguido representación en todas las provincias. Logra ser primera fuerza en, donde obtiene 26,51% de los votos y 24 escaños; y en, con el 27,31% de los apoyos y cinco diputados. En esta última provincia mejora su resultado casi en ocho puntos respecto a 2015.También mejora su resultado en las provincias tradicionalmente más nacionalistas, aunque allí Ciudadanos no logra ser un partido hegemónico. Es tercera fuerza en, con cuatro escaños, dos más que en los últimos comicios; y también en, donde logra tres actas, una más que en 2015.Por ciudades, el partido naranja logra ser primera fuerza en las cinco con más población. En la capital,, obtuvo este 21D el 23,93% de los votos, seis puntos más que en las elecciones de 2015. Además, revalida la victoria que ya obtuvo en 2015 en, el segundo municipio más poblado de Cataluña, mejorando su porcentaje de votos en diez puntos respecto a los comicios de hace dos años hasta el 33,49%. No obstante, de entre las urbes más pobladas, donde más mejora su resultado es en, donde pasa del 16,91% al 30,96%. Además, obtiene el 29,8% de los sufragios eny el 28,37% enEl resultado obtenido este jueves es el mejor de la historia del partido, que concurrió este 21 de diciembre a sus quintas elecciones autonómicas en Cataluña, donde surgió en 2005. En los últimos comicios, en 2015, la formación naranja ya logró situarse como primera fuerza no soberanista en el Parlament con el 17,9% de los votos y 25 escaños. Tres años antes, en 2012, había logrado por primera vez tener grupo propio en la Cámara autonómica al contar con el 7,56% de los votos y nueve diputados. En 2010, en sus segundas elecciones, obtuvo un modesto 3,39%, mejorando levemente el resultado de su debut en 2006, cuando consiguió el 3,03% de los sufragios.