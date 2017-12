Arrimadas gana las elecciones y el independentismo conserva la mayoría absoluta

Derrota del 155

Los candidatos huidos o en la cárcel

Con el escrutinio al 99,89%, las urnas sitúan apero las formaciones independentistas (Junts per Catalunya, Esquerra y la CUP) conservan la mayoría absoluta que obtuvieron en 2015, al sumar ahora 70 escaños.El escrutinio otorga a Ciudadanos 37 diputados y el 25,3% de las papeletas. La formación liderada porse convierte así en la primera fuerza no nacionalista que vence en votos y escaños en las elecciones autonómicas celebradas en Cataluña desde 1980.La gran sorpresa de la jornada es el resultado obtenido por la lista de, el presidente destituido y que ha hecho campaña desde Bruselas. Con 34 escaños y el 21,6% de los sufragios, se convierte en la principal fuerza del bloque independentista.Puigdemont gana así su particular pulso con. ERC se queda como tercera fuerza del Parlament, con 32 escaños y el 21,4% de las papeletas.El PSC no logra cumplir las expectativas generadas por las encuestas, sobre todo en la primera parte de la campaña.obtiene 17 parlamentarios, uno más que hace dos años. En votos se queda en el 13,8%.Los socialistas quedan por delante de Catalunya en Comú Podem, que con 8 diputados sufre un retroceso respecto a los 11 de 2015. Además, la mayoría independentista deja asin el papel clave para formar gobierno al que aspiraba.Los dosde la jornada son la CUP y el PP, uno con cuatro y el otro con tres diputados.Los independentistas radicales liderados esta vez pordescienden desde los 10 escaños que consiguieron en 2015. Eso sí, sus cuatro actas volverán a ser claves para completar la mayoría absoluta independentista.El PP dequedó último en votos, incluso por detrás de la CUP, y sufre el mayor descenso en escaños, al pasar de 11 a 4.–la mayoría absoluta está en 68–, mientras que el constitucionalista se sitúa en 57. Hace dos años, los primeros consiguieron 71 y los segundos, 52.En número de votos,–tres décimas menos que en 2015–, mientras que los unionistas ascienden hasta el 43,4% de las papeletas, frente al 39,1% de hace dos años.El independentismo, por tanto, ha ganado el pulso a los partidos constitucionalistas al hacerse con el control del Parlamento, lo que. Los partidarios de la independencia, que no pudieron celebrar el referéndum del 1 de octubre en condiciones de normalidad, se han tomado la revancha y ganado las elecciones del 21D situando en el Parlament 70 diputados. Eso sí: es un diputado menos que en 2015 y un porcentaje de votos (el 47,54%) de nuevo por debajo del simbólico 50% de los votantes. Este porcentaje fue, en la pasada legislatura, el principal argumento de los contrarios a la independencia para desautorizar la estrategia unilateral del soberanismo.Este escenario era el preferido por Carles Puigdemont, que contaba con la victoria para podercontra él y el resto de los promotores de la declaración de independencia. Y era, al mismo, tiempo, la pesadilla del presidente Rajoy, al que los electores catalanes habría negado la razón en su particular pulso con el soberanismo.Las elecciones devuelven el conflicto catalánpero esta vez los partidos soberanistas esperan tener toda la atención de la comunidad internacional y forzar, con su ayuda, una negociación de tú a tú con el Gobierno de España. Pero no haber logrado superar el espectacular resultado que obtuvieron en 2015 (el 47,8% de los votos) les priva del impulso final que buscaban para reivindicar el apoyo de otros países.La victoria detiene, sin duda,37 escaños (once más que hace sólo dos años). Ciudadanos habrá sido capaz de atraer la mayor parte del voto constitucionalista, en perjuicio del PSC y sobre todo del PP. Por primera vez en la historia de la restauración democrática española un partido no nacionalista de derechas ha sido la primera fuerza en votos y escaños en unas elecciones autonómicas en Cataluña (el PSC ya lo fue en las elecciones de 2003 y 2006). Aunque, dada la mayoría absoluta de los independentistas,En el bloque independentista, la lista dehuido a Bélgica, se ha llevado el gato al agua al superar contra pronóstico a los republicanos deen prisión en la cárcel madrileña de Estremera. Los 34 escaños de Junts per Catalunya frente a los 32 de ERCPuigdemont habrá conseguido así su objetivo de cerrar el círculo y restaurar la legitimidad rota por la destitución del Govern ordenada por Rajoy. Y habrá ganado la partida a Junqueras, que insistió en que ERC se presentase en solitario para rentabilizar el voto independentista, lo que finalmente no ha ocurrido. Carles Puigdemont no ha conseguido encabezar la lista más votada, peroClaro que antes tendrá que negociar con Esquerra, yun programa político muy complicado, porque mientras JuntsxCat quiere forzar una negociación con el Gobierno de España con apoyo de la comunidad internacional,Queda por resolver el problema deocho en total (cinco en Bruselas y tres en prisión). Si no pueden ir al Parlament y no renuncian a sus actas como diputados, privarán a sus partidos de ocho votos imprescindibles para decidir la Mesa de la Cámara y la Presidencia de la Generalitat. Yque sin que existan sentencias condenatorias estarán dando, de hecho, el control de la Cámara a los no independentistas. Un nuevo e incierto escenario de confrontación.Del lado constitucionalista, la victoria de Ciudadanos, con Inés Arrimadas a la cabeza, es incontestable. Los partidarios de que Cataluña siga formando parte de España han elegido mayoritariamente al partido naranja como su portavoz político en el Parlament:Por detrás de ellos,muy por debajo de sus expectativas, que exigían superar los 20 diputados (en la actualidad tenía 16) y estar mucho más cerca de Ciudadanos. El mensaje de Iceta —y del secretario general del PSOE, Pedro Sanchez— a favor de una solución política negociada federalista que resolviese el encaje de Cataluña en España con una reforma constitucionalque los socialistas esperaban de los votantes. Y pone patas arriba la estrategia territorial de la dirección federal socialista.Si los resultados del PSC son pobres,La candidatura de Xavier García Albiol ha perdido ocho de sus once escaños: el partido de Mariano Rajoy estará representado en la nueva legislatura del Parlament de Cataluña por sólo tres diputados. El castigo a la política del Gobierno en Cataluña y el voto útil a Ciudadanos ha tenidoEn el caso de estos tres partidos, la voluntad de los catalanes expresada en las urnas tendrá previsiblemente consecuencias a escala estatal. Primero paraque esperaba una victoria para impulsar el crecimiento de su formación en toda España pensando en las elecciones municipales, autonómicas y europeas que se celebrarán en 2019. Después paraque ve cómo se desinfla la oportunidad de que las urnas confirmasen su apuesta por la tercera via.Y sobre todo para, al que el resultado electoral sitúa antelos independentistas a los que cesó y a los que niega el derecho a decidir en referéndum el futuro de Cataluña han vuelto a ganar las elecciones con el mismo respaldo ciudadano que en 2015. Una situación que a priori sólo le deja dos salidas: negociar con ellos, algo que siempre ha dicho no estar dispuesto a hacer, o volver a aplicar el articulo 155 e intervenir de forma indefinida la autonomía catalana.Mención aparte merecen la alianza entrela formación de Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, y Podem, la marca catalana del partido de Pablo Iglesias. Los comuns no sólo no serán decisivos, como pretendían, a la hora de formar gobierno, sino queal pasar de once a sólo ocho escaños.El 47,54% alcanzado por el independentismo ha venido a confirmarque llevaba 18 años obteniendo los mismos resultados en las elecciones autonómicas. La variación máxima desde 1999 ha sido de apenas 2,3 puntos porcentuales, los que van del 46,5% de los votos que sumaron en 2006 al 48,8% que consiguieron en 2010.