Pablo Iglesias registra una iniciativa para forzar a Rajoy a convocar el debate sobre el estado de la nación

Para no debatir con Podemos

"El Gobierno desprecia al Parlamento"

Sin fecha de debate

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias , ha registrado este jueves en el Congreso una proposición no de ley para pedir al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que convoque "cuanto antes" el, informa Europa Press.Este tipo de debates se vienen celebrando desde 1983 en todos los años en que no ha habido sesión de investidura. La última edición tuvo lugar en, aún con mayoría absoluta del PP. En la legislatura fallida del primer semestre de 2016 no llegó a haber Gobierno y en el segundo semestre fue la investidura de Rajoy, ya a finales de octubre.El año pasado no hubo debate de política general, pero sí tuvo lugar el de la moción de censura que promovió Podemos en mayo. No obstante, Iglesias cree que la ausencia del Debate del estado de la Nación estos dos últimos años no tiene que ver con las citas electorales que se han sucedido sino con la"Cuando nosotros entramos en el Parlamento, el Gobierno decidió que. A nosotros nos parece una obligación democrática que el Gobierno debata con la oposición estas cosas", ha defendido en declaraciones a los medios tras anunciar la medida.En la rueda de prensa que ha ofrecido una hora después, tras registrar la iniciativa, Iglesias ha insistido en que el Gobiernocomo la que, a su juicio, hace Unidos Podemos., le gustaría nombrarla él, como han intentado hacer", ha criticado Iglesias, que ha comparecido acompañado de la portavoz de Unidos Podemos, Irene Montero; su adjunta, Ione Belarra; y la diputada de En Marea, Yolanda Díaz."Es verdad que cualquier cosa que propongamos nosotros y que implique control democrático seguramente el PP intentará librarse, pero", ha avisado el líder de Podemos, al tiempo que ha insistido en que lo que "era una norma parlamentaria", ha dejado de serlo, a su juicio, desde que llegó Podemos.En concreto, el grupo confederal pide con su proposición de ley que el Gobierno convoque un Debate de política general sobre el estado de la Nación a lo largo del. En caso de que el Gobierno no atienda este llamamiento, el partido morado anuncia que pedirá la convocatoria de "un Pleno monográfico sobre la política general del Ejecutivo en torno al estado de la Nación".. Tiene que explicar por qué algo que hacía todos los años no se ha hecho desde 2015. El Gobierno no tiene ninguna excusa para no convocarlo y nosotros se lo vamos a exigir cada día", ha enfatizado Iglesias.Además, el líder de Podemos ha defendido que es urgente mantener este debate porque. "La salida de la crisis es un mito", ha denunciado en declaraciones a los medios antes de reunirse con la Coordinadora Estatal de Plataformas de la Dependencia, uno de los grandes problemas que hay en España."Queremos discutir sobre la situación de nuestro país y de los problemas de los ciudadanos. Sospechamos que el Gobierno está encantado hablando de banderas para que no se hable de su corrupción, que cuesta mucho dinero a los ciudadanos, y de la ineficacia de sus medidas económicas, pero en nosotros va a tenerque les va a exigir un Debate sobre el estado de la Nación", ha afirmado.Iglesias ha incidido en esta idea en la rueda de prensa que ha ofrecido después de registrar la proposición no de ley. "El PP va a tener muy difícil explicar por qué no van a un Debate sobre el estado de la Nación. Ellos van a querer hablar de guerras de banderas pero como patriotas tenemos que defender quey se tenga un debate que es una tradición en nuestro país", ha insistido."Esto no es una cuestión que tenga que ver con los partidos, tiene que ver con. Tienen derecho a que su Gobierno dé la cara y debata. El presidente del Gobierno no puede estar desaparecido", ha zanjado.La iniciativa registrada por Unidos Podemos habrá de incluirse en el orden del día de un, aunque las sesiones ordinarias no comienzan hasta el 1 de febrero. Si quieren que se debata antes, el grupo confederal debe registrar otro escrito para que la Diputación Permanente vote en su reunión del próximo martes la celebración de un pleno extraordinario para debatir ese asunto.En todo caso, tanto el PSOE como Ciudadanos ya han adelantado su apoyo a celebrar el próximo mes de febrero el Debate sobre el estado de la Nación, que seráde los tres principales grupos parlamentarios de la oposición.