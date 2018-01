PSOE y Ciudadanos se suman a Podemos y solicitan a Rajoy que convoque el Debate sobre el estado de la Nación

Más de un año de Gobierno

Ciudadanos también urge a Rajoy a convocarlo

El PSOE también quierey así lo demandará en la Junta de Portavoces del Congreso. El pasado sábado, quien avanzó su intención de pedir la celebración de este debate de política general.Fuentes socialistas explicaron a Europa Press que aunque este debate no está expresamente regulado en el Reglamento del Congreso, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy,El Debate sobre el estado de la Nación lo instituyó Felipe González en 1983 y acumula ya 25 ediciones, es decir, desde entonces se ha venido celebrandoLa última edición tuvo lugar en febrero de 2015, aún con mayoría absoluta del PP. En la legislatura fallida del primer semestre de 2016 no llegó a haber Gobierno y la investidura de Rajoy no se produjo hasta finales octubre., pero sí tuvo lugar el de la moción de censura que promovió Pablo Iglesias en mayo.Pero ahora que el líder del PP ya ha cumplido más de un año al frente del Ejecutivo, el primer partido de la oposición considera que ha llegado el momento de que Rajoy haga balance de su gestión ante el Congreso y de que los grupos parlamentarios tengan laDado que desde 2013 esta cita se ha convocado en la, los socialistas consideran que lo propio es que Rajoy continúe la tradición y que el Congreso acoja este importante en las mismas fechas., que ha protagonizado tres como jefe del Ejecutivo y seis como líder de la oposición. Además, fue el único en el que subió a la tribuna el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez. Tres años después, Sánchez ya no tiene escaño en el Congreso, aunque en este periodo dimitió y luego recuperó la Secretaría General del PSOE.El secretario general del grupo parlamentario de Ciudadanos en el Congreso, Miguel Gutiérrez, también urgió este martes al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a convocar el Debate sobre el estado de la Nación. En declaraciones en el Congreso, Gutiérrez subrayó que esque este debate de política general no se haya convocado en los últimos dos años. "Ya sabemos que, que va arrastrando los pies cada vez que tiene que implementar cualquier reforma o incluso para hacer una cosa que debería ser casi de uso cotidiano", denunció el dirigente naranja.Gutiérrez avanzó que su formación reclamará formalmente en la próxima reunión de la Junta de Portavoces del Congreso que el debate de política general se convoque en las próximas semanas. "Los ciudadanos quieren saber muchas cosas y", señaló, haciendo hincapié en que el espacio para hacer balance de gestión "no son los medios de comunicación ni los comités de los partidos, sino el Parlamento".