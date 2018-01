Iglesias pide a Podemos "trabajar más fuera del parlamento" y critica el "espíritu autoritario" del rey

Ruptura total con el PSOE

Iglesias se reivindica y pide a IU no hablar "siempre" a la interna

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, reapareció este sábado tras casi un mes lejos de los focos mediáticos. Y lo hizo delante de la cúpula de su partido para establecer las líneas maestras de la que será la estrategia de Podemos en 2018, entre las que se encuentra una apuesta que ya fue clave para Iglesias el año pasado: que la formación tome la iniciativa en la calle y no se limite a trabajar en el Congreso. En su análisis, Iglesias tuvo duras palabras para la "actitud reaccionaria" que está mostrando, a su juicio, el "bloque monárquico" de PP, PSOE y Ciudadanos, pero la crítica más dura fue para el propio monarca, Felipe VI, de quien IglesiasEl líder de Podemos compareció al inicio de la reunión que mantiene este sábado el Consejo Ciudadano del partido, su máximo órgano entre congresos, en el que se debatirá la estrategia de la formación para el año que comienza. Tras el batacazo de Catalunya en Comú Podem en las elecciones catalanas, se esperaba la valoración de un Iglesias que hizo algo de autocrítica. "Hemos tenido un mal resultado electoral en Cataluña: si el de hace dos año fue malo y lo calificamos de altamente decepcionante,y reconocer que deberíamos haber hecho las cosas mejor", sostuvo."Hay que reconocer", señaló igualmente Iglesias, que la defensa del referéndum en Cataluña –que sigue planteando Podemos– "no obtuvo un buen resultado electoral". "Muchos ciudadanos han percibido que estábamos hablando a otras formaciones políticas, que estábamos haciendo un ejercicio de debate de política profesional", y "no hemos sido capaces de, afirmó el líder de Podemos, que además admitió que otra de sus grandes apuestas, tratar de erosionar al PP denunciando que su corrupción no es un asunto de "manzanas podridas", tampoco ha funcionado como había planeado.Iglesias, no obstante, no justificó sus malos resultados en el tratamiento informativo de los medios de comunicación, que sin embargo criticó. "Es fácil decir que la situación no es fácil o que los aparatos mediáticos nos dan muy duro", peroargumentó el dirigente, que afirmó que aunque "el árbitro está comprado", Podemos debe "ganar pite quien pite". "Tenemos que vivir con naturalidad y orgullo que no se nos apliquen las mismas normas" que al resto de los partidos, zanjó a este respecto. Aunque no por ello dejó de exigir, en varias ocasiones, que los trapos sucios no se laven en los medios: "Podríamos hacerlo mucho mejor y nos sigue haciendo daño no debatir donde hay que debatir".Pero, ¿qué hacer para remontar estos malos resultados y la pérdida de apoyos que reflejan los sondeos? La receta, para Iglesias, pasa por no circunscribir su acción política al parlamento. "Este año debemos mantener nuestro papel de oposición al PP dentro del Congreso, pero tenemos que tomar la iniciativa" y liderarla también fuera, sostuvo el secretario general, que situó como prioridad de Podemos "hacer visible cada día" que la defensa de los derechos sociales es "la razón de ser" del partido y "el eje del cambio político del cambio en España"."Es nuestra responsabilidad que la nueva España del 15-M gane a la vieja España de las guerras de banderas", aseveró. Es decir: Podemos debe tratar dey poner bajo el foco mediático, en su lugar, la cuestión social. Para ello, "tenemos que ser una oposición de gobierno, demostrar que tenemos iniciativas viables y suficientes" y, a la vez, promover "movilizaciones para defender los derechos" sociales, sostuvo Iglesias.No obstante, el líder de Podemos también anuncióEn primer lugar, prometió que la próxima semana Unidos Podemos presentará una proposición de ley en el Congreso para implantar un impuesto a la banca para sufragar las pensiones, una propuesta que planteó hace unos días el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, a quien Iglesias exigió pasar "del desayuno informativo a la ley". Y, en segundo lugar, el máximo dirigente de Podemos exigió que se celebre este año el debate sobre el estado de la nación en el Congreso, un formato que no ha tenido lugar ni en 2016 ni en 2017. "La situación de España bien lo merece", sostuvo Iglesias.Iglesias se mostró abierto a negociar con el PSOE la proposición de ley que presentará, pero fue muy duro con los socialistas y con Sánchez, a quien acusó de estar haciendo. "Hay que asumir algo durísimo: se ha estrechado la posibilidad de entendimiento de Unidos Podemos con el PSOE, que tras la victoria de Sánchez en las primarias abrió muchas expectativas que en los últimos tiempos se han frustrado", lamentó el dirigente.La ruptura con los socialistas es muy profunda., y Unidos Podemos no puede "esperarle", sostuvo Iglesias, que incluye al PSOE dentro del "bloque monárquico" responsable del "giro reaccionario" que, a su juicio, ha dado España. El "primer objetivo" de este bloque, afirmó el secretario general, "pasa por que Podemos no esté en el gobierno en España" como parte de la estrategia de "cierre de filas oligárquico".Ese cierre de filas, según Iglesias, tiene en la monarquía a uno de sus principales actores.está "implicando una ruptura constitucional", denunció el secretario general, que defendió abiertamente la república. "No hablamos de la monarquía porque queramos cambiar una bandera por otra", aseguró el dirigente, que se preguntó "para qué sirve la monarquía". "¿No sería mucho más sensato elegir un jefe del estado por los votos?".Su intervención ante el Consejo Ciudadano también sirvió a Iglesias para confirmar a su ex número dos, Íñigo Errejón, como candidato de Podemos a la Comunidad de Madrid, a falta de las primarias. "Nos tenemos que poner a trabajar ya, y quiero pedirle a Íñigo que se ponga ya a trabajar para ganar en Madrid", apuntó expresamente el líder, que se mostró favorable a "reforzar las alianzas" con IU y las confluencias pero lanzó un mensaje al coordinador federal de IU, Alberto Garzón, que hace unos días reclamaba mayor visibilidad de su formación en la alianza y alertaba sobre el desgaste de Podemos. "Se nos debe conocer por lo que hacemos,, deslizó Iglesias.Asimismo, Iglesias quiso ofrecer una imagen de fortaleza en un momento en el que su imagen pública se encuentra fuertemente desgastada incluso entre sus propios votantes, ya que, según el CIS, es el líder menos valorado por sus simpatizantes. El dirigente afirmó que no está dispuesto a "tirar la toalla" pese a lo complicado del momento para Podemos y aseguró quepara llegar al Gobierno en 2020. "Mi trabajo ahora es consolidar las posiciones de gobierno en 2019 y ganar las elecciones en 2020", zanjó.