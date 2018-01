Podemos Navarra suspende cautelarmente a su ex secretaria general por posibles irregularidades en sus funciones

"Es una maniobra de acoso político"

"Debemos ser ejemplares"

La Comisión de Garantías Democráticas deha resuelto lade la parlamentaria y exsecretaria general del partidotras "observarseen el ejercicio de sus funciones como cargo electo".la formación morada había informado en un comunicado de que la Comisión de Garantías Democráticas de Navarra había, exsecretaria general del partido, pero posteriormente ha precisado que en realidad la ha suspendido cautelarmente de militancia.En una nota, recogida por Europa Press, Podemos ha señalado que el motivo que ha dado pie a que el Consejo de Coordinación solicite iniciar un expediente a la Comisión de Garantías Democráticas de Navarra ha sido "detectar diversas actuaciones realizadas por Laura Pérez Ruano a lo largo del último año, susceptibles dede Podemos".Laura Pérez, de la corriente anticapitalista de Podemos, fue denunciada por un afiliado junto a otros catorce militantes ante el Comité de Garantías por, presuntamente, impulsar unaa través de las redes sociales, los medios de comunicación, o plataformas como Ahora Navarra -Orain Mugituz.De esta manera, ha añadido, el Consejo de Coordinación "se ha visto obligado a solicitar la apertura de unDemocráticas de Navarra al observarse posibles irregularidades en el ejercicio de sus funciones como cargo electo".Según ha añadido Podemos, "Laura Pérez deberíay las consecuencias de sus actuaciones, y por coherencia con los principios éticos y políticos de Podemos,para dejar paso a otras personas, si se confirma esta medida de forma definitiva".Por su parte, Pérez ha asegurado que, aunque ha considerado "un despropósito" esta medida que responde, en su opinión,, y ha afirmado que las acusaciones de la Comisión de Garantías Democráticas de Podemos Navarra "en absoluto se corresponden con la realidad".Pérez ha señalado que va a estudiar "punto por punto los 50 folios de expediente, porque parece que algunos se toman mayor molestia en hacer esta denuncia que en sus propios trabajos orgánicos e institucionales" y ha indicado que, desempeño un cargo institucional, de militante y de participante en la sociedad civil, y es lo que siempre he intentado coordinar, que me parece que es la clave de Podemos: estar en la calle y en las instituciones", ha explicado.Para Laura Pérez "este tipo de actuaciones, sobre todo viniendo de la Ejecutiva del propio partido, me parece queporque al menos que me hubieran dado la opción de defenderme antes de comunicar públicamente mi expulsión que no es real".En el comunicado, la formación ha indicado que Podemos "hace poco más de dos años entró al Parlamento de Navarra con un mandato de una parte importante de la sociedad navarra, convirtiéndose además en unen esta Comunidad"."Desde su nacimiento, Podemos ha llevado a las instituciones una nueva cultura política basada en la transparencia, en la radicalidad democrática, en la defensa de los derechos sociales y en la lucha por una sociedad más justa. Todo ello enmarcado en unos principios éticos que, junto con los documentos políticos y organizativos, son, el máximo órgano de decisión del partido y que constituyen los pilares básicos sobre los que se asienta Podemos", ha expuesto.Ha añadido que desde que llegaron a las instituciones "hay personas del partido que ocupan cargos públicos en representación de Podemos que, desgraciadamente, han olvidado esos principios éticos fundamentales y los vulneran gravemente,y restando credibilidad al proyecto político". Según ha advertido la formación, "no se puede aceptar ese tipo de comportamientos"."Por simple coherencia,y nosotras. Debemos ser ejemplares para poder exigir al resto", ha manifestado, para añadir que "Podemos nació de la ciudadanía para la ciudadanía y no como instrumento de los intereses particulares de nadie".La formación morada en Navarra ha señalado que "en último término ese tipo de comportamientos no solosino que también va en contra del cambio político que se inició en Navarra en el 2015 basado en unos principios éticos rectores de la vida política y pública, y en la regeneración democrática de las instituciones para que el cambio valga la pena y sea real".