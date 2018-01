Critica que Cs se niegue a que el PP tenga grupo propio

El presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy que el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, viviendo en Bruselas, vuelva a ser investido en el cargo, algo que "no tiene precedentes", pero que si ocurre, según destacó Rajoy, "", informa Europa Press.Así se pronunció Rajoy durante su participación en la Convención de Distritos del PP de Sevilla, a la que también asistieron el ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido; la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, el coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maíllo; el vicesecretario de Política Regional y Local, Javier Arenas, y el presidente del PP-A, Juanma Moreno, entre otros dirigentes.El líder del Ejecutivo central, que consideró necesario que "todo el mundo actúe con responsabilidad", dijo que"No es admisible que una persona que vive fuera de España pueda presidir la Generalitat, que sea investido sin acudir al Parlament y que se salte el control al que tiene que ser sometido en el Parlament.", insistió.Rajoy aseguró que España ha vivido en Cataluña, teniendo que cesar a un gobierno "porque se había instalado en la más pertinaz ilegalidad" y teniendo que convocar elecciones.Dijo que ha quedado demostrado que España es una nación que tiene "instrumentos para defenderse y que". "La ley se cumple y todos estamos sometidos al imperio de la ley", señaló el jefe del Ejecutivo central, quienen defensa de la ley, la Constitución y la soberanía de todos los españoles.Tras defender que las cosas están hoy mejor que hace unos meses, pero "no bien", el presidente del Gobierno indicó que su Ejecutivo actuó en todo momento en función del interés de España y no del partido, lo que tuvo "un coste electoral" "Hemos acordado esas decisiones con los partidos constitucionalistas y hemos sido leales porque queríamos que la voz de las personas que no se sienten independentistas, que son la mayoría, estuvieran representadas", afirmó Rajoy, quien criticó que Cs se niegue a que el PP tengaen el Parlament."Tendrán que dar explicaciones a nuestros votantes y a los suyos", advirtió Rajoy. A su juicio, el futuro en Cataluña pasa porporque las situaciones de excepcionalidad "no son buenas", pero un gobierno que "actúe dentro de ley, que contribuya a la recuperación económica y que trabaje para que las empresas que se fueron vuelvan".