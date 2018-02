El Tribunal de Estrasburgo condena a España por trato inhumano y degradante a los etarras de la T4

Tirón de orejas al Supremo

El Gobierno "tiene que tomar nota"

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha condenado al Estado español a indemnizar con 30.000 euros a Igor Portu y con 20.000 euros a Mattin Sarasola, los etarras responsables del atentado de la T4 , por elque sufrieron cuando fueron detenidos en enero de 2008, según informa Europa Press.La corte europea, con sede en Estrasburgo, considera que laen dicho momento supuso una violación del artículo 3 (prohibición de trato inhumano y degradante) de la Convención Europea sobre los Derechos Humanos, por lo que España debe indemnizar a ambos presos. Rechaza que lo ocurrido pueda ser, si bien apunta que el maltrato fue lo "suficientemente grave" como para merecer la condena."Ni las autoridades ni el Gobierno han aportado ningún argumento creíble o convincente que pueda servir paraque alegan los demandantes. Y el tribunal entiende que las lesiones tienen que ser atribuidas al Estado", argumenta la sentencia de Estrasburgo Portu y Sarasola decidieron llevar el caso a Estrasburgo después de que elcontra la absolución de los agentes y presentaron, tanto por motivos de fondo como de forma, una demanda que fue admitida a trámite en enero de 2015 por el tribunal de garantías europeo.El Supremo absolvió el 15 de noviembre de 2011que habían sido condenados inicialmente por la Audiencia Provincial de Guipúzcoa a penas de entre dos y cuatro años y medio de cárcela los miembros de la banda terrorista ETA cuando fueron detenidos en la localidad guipuzcoana de Arrasate el 6 de enero de 2008.La absolución fue validada por el Tribunal Constitucional, si bien ahora el TEDH apunta quesin entrar a considerar si el uso de la fuerza física por los oficiales durante su arresto había sido estrictamente necesario y proporcionado.Tampoco se estudió si las, que fueron las sufridas por Portu, podrían haber sido atribuidas a los oficiales responsables de su detención, argumenta la sentencia. Dichas omisiones habían impedido que el tribunal nacional estableciera de forma concretay las circunstancias que rodearon la detención de los terroristas.En la los fundamentos jurídicos de la sentencia, el TEDH reprocha al Supremo español queforenses del Instituto Forense Vasco en los que la Audiencia Provincial había basado la condena inicial de los agentes, excluyéndolos sobre la base de que habían sido basado en una premisa falsa (el propio maltrato).Portu y Sarasola fueron condenados en mayo de 2014 del pasado año acontra la T-4 de Barajas cometido el 30 de diciembre de 2006 en el que murieron dos ciudadanos ecuatorianos.Según esta sentencia, la declaración de Portu y Sarasola podría "perfectamente ser calificada de kantada, coartada falsa o explicación ficticia o deformada" al, siguiendo las directrices que dejó plasmadas en un documento el ex jefe de la banda terrorista Garikoitz Aspiazu Rubina, alias Txeroki.La Sala advirtió de que la "de todo orden no constatados que los querellantes dicen haber recibido pudieron responder a las instrucciones orgánicas recibidas por los terroristas, de cumplimiento imperativo".Además, el alto tribunal reprendió a la Audiencia Provincial que no cuestionara ladel alcalde de Aramaio (Álava) por ANV, en su día imputado y después absuelto por pertenencia a banda armada, que incurrió también en numerosasy asimismo se "excedió de sus facultades" de alcalde al suplantar las propias del fedatario y certificar unos datos sobre el lugar y circunstancias de la detención para los que carecía de capacidad.El Supremo expuso también en su sentencia que los forenses de San Sebastián y Madrid detectaron el polvo y la tierra que llevaban los detenidos en las ropas, algo que los denunciantes atribuyeron a una caída "insólita", y recalcó que la Audiencia Provincial debía justificar plenamente la concurrencia deEl portavoz del Gobierno Vasco,, cree que el Gobierno españolde la condena del Tribunal de Estrasburgo, y "adoptar medidas" tanto para ejecutar la sentencia, como para que en el futuro "no puedan reproducirse este tipo de situaciones". Según ha dicho, la sentencia "habla por sí misma, y, efectivamente, condena al Estado español por haberse producido en su seno prácticas de malos tratos, de tratos inhumanos y degradantes".Por su parte, el secretario general de Sortu,, ha, y ha exigido que se revisen "todas las sentencias condenatorias basadas en la práctica de la tortura". En una rueda de prensa en San Sebastián, Rodríguez, acompañado de la directiva de Sortu como Miren Zabaleta y Rufi Etxeberria, ha afirmado que esta decisión judicial confirma que en el Estadoy ha denunciado el "encubrimiento en los distintos estamentos" que la ha hecho posible, al tiempo que ha reclamado "justicia y reparación" para estas víctimas.