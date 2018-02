El PNV sostiene que el mayor problema de España es "de color naranja": "Rivera quiere ser Macron, pero es Berlusconi"

Cs responde: el PNV es "supremacista"

Los de Sabino Arana y del #cuponazo vasco dicen que el mayor problema de España es @CiudadanosCs. Para mí el problema es el supremacismo, la insolidaridad y la voluntad de ruptura de los políticos nacionalistas. https://t.co/NvfKIiNX33 pic.twitter.com/2da6lKaMtE — Albert Rivera (@Albert_Rivera) 15 de febrero de 2018

El presidente del EBB del PNV,, ha afirmado que "elque tiene hoy en día la política española es de color naranja y se llama". Tras señalar que Albert Rivera "quiere ser el señor Macron", ha apuntado que "está haciendo la política de Berlusconi". "Más que Macron, es Berlusconi, con su populismo atroz", ha destacado.Además, ha asegurado que la propuesta de reforma estatutaria de su partido para Euskadi, y cree que sería bueno que, en el amplio consenso que quiere alcanzar en Euskadi sobre autogobierno, estuviera "alguno de los partidos con margen de actuación" en Madrid.En una entrevista concedida a Onda Cero , recogida por Europa Press, Ortuzar ha manifestado que "si la solución a los problemas políticos españoles va a venir de un proyecto político como Cs,y la sociedad española". "Con toda franqueza, me parece que intentar hacery según el titular que salga en los periódicos o con qué abran las radios y las televisiones por la mañana, no es la mejor manera de construir un país y de darle estabilidad a la política", ha añadido.A su juicio, "es muy difícil de entender que alguien que llevó a la investidura a Mariano Rajoy, que", y que afirmaba que "los malos y el problema" era el PNV, ahora tenga " congeladas las relaciones " con el PP.Tras preguntarse "qué ha pasado desde entonces", ha respondido que "ha habido unas elecciones en Cataluña, han salido unas cuantas encuestas y a alguien se le han puesto los, pero en vez de dinero en dólares, le han empezado a salir escaños y posibles alteraciones, sorpassos, etc", ha indicado, para apuntar que "eso no es serio".El líder del PNV ha afirmado que "relativiza muchísimo" que Rivera pudiera ganar unas próximas generales como dicen algunas encuestas, y ha recordado que no se está "en una tesitura electoral". Asimismo, ha negado que elpudiera ser un Ejecutivo central en manos de Ciudadanos."Nosotros somos un, y también sabríamos amoldarnos a una mayoría de Cs. El asunto es: ¿para esa España que se nos llena la boca, que es plural, que tiene identidades compartidas, pero plurales, que hay que construir entre todos y que hay que hacerla de forma participada, es buenoYo creo que no", ha asegurado.Andoni Ortuzar ha recordado que en Euskadiy ha señalado que tendrían que preguntarse por qué no tienen casi representación institucional en la Comunidad Autónoma Vasca, que es "una sociedad plural y abierta".Ciudadanos ha achacado los ataques recibidos por parte del PNV alque, a su juicio, caracteriza a los nacionalistas y a su temor a que se les acabe el "cuponazo" en caso de que su líder,, llegue a gobernar.De esta forma ha replicado al presidente del PNV,, quien este jueves ha criticado que el mayor problema de España "es de color naranja y se llama Ciudadanos" y ha cargado contra su presidente, a quien ha acusado de estar haciendo"Los dey del #cuponazo vasco dicen que el mayor problema de España es @CiudadanosCs. Para mí el problema es el supremacismo, la insolidaridad y la voluntad de ruptura de los políticos nacionalistas", ha escrito el líder 'naranja' en un comentario publicado en su cuenta personal de Twitter.En esta misma línea, el secretario general de Ciudadanos en el Congreso,, ha señalado que las críticas del PNV reflejan elque, según ha apuntado, teme que se le acabe las "prevendas y beneficios" que ha venido pactando hasta ahora con el PP y el PSOE. "Entiendo que [el PNV] esté nervioso porque, con Ciudadanos gobernando, cuponazos como los del PP son imposibles", ha advertido.