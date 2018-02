El PP da voz en el Senado a exafiliados de Cs que sugieren que el partido se financia irregularmente con dinero público

Amortiguar a Podemos

El PP dio este jueves un paso más en la estrategia que puso en marcha tras las elecciones catalanas paray frenar su ascenso electoral. Lo hizo en la atípica comisión de investigación sobre los partidos políticos que ha montado en el Senado sin apoyo de ningún otro grupo —de hecho son los senadores de Mariano Rajoy los únicos que acuden a las sesiones— con el único objetivo deque se ocupa específicamente de investigar la financiación del Partido Popular.Los primeros en comparecer fueronpresidenta de la autodenominada Plataforma por las Garantías Ciudadanas que agrupa a exafiliados del partido de Albert Rivera expulsados de la organización o que han renegado de sus filas, yabogado de esta organización.Fue Ganga quien expusode la plataforma contra Cs. Una lista en la que incluyó desde elde afiliado a personas que se había dado de baja a las dificultades de los militantes para hacerse conde su sus aportaciones para incluirlos en la declaración de la renta. También expulso algunos casos (En Fuenlabrada y en San Sebastián de los Reyes) en los que, aseguró, se modificaron las candidaturas electorales para dar entrada a personasde entre 11.000 y 18.000 euros. También citó un ejemplo en Albacete donde se pagaronque luego debían ser reintegrados con fondos municipales.Los comparecientes, a instancias del portavoz del PP,se detuvieron especialmente en la utilización de fondos de los grupos instticuionales (sobre todo municipales) paraUna práctica que, reconocieron, no pueden acreditar más allá de meros indicios y de los hallazgos que en su día, subrayaron, hizo el Tribunal de Cuentas de Murcia, que obligó al partido de Rivera en esta comunidad a modificar este comportamiento. “En la Rioja se pagaba el sueldo del respopnsable de Ciudadanos en el País Vasco”, añadió el abogado de la plataforma de exafiliados.Estos indicios, admitió Ganga, no han tenido recorrido judicial porque la Fiscalía no ha querido investigar. “En su día no interesó, se miró para otro lado”. “Era el año 2015, otra situación.“El sistema los necesitó; había que acabar con UPyD porque atacó el sistema financiero con Bankia, y había que fomentar una marca blanca que pudiera sostener el sistema ante la emergencia de otras modas”, en referencia a la formación de Pablo Iglesias. La consencuencia es que Cs se encontró “con una patente de corso para hacer cualquier cosa: todo el mundo les reía”, enfatizó el compareciente.El PP mostró especial interés en obtener detalles sobre el movimiento de fondos entre los grupos institucionales y el partido y en que los comparecientes señalasen a personas concretas como responsables una práctica que su portavoz calificó deEl abogado Alberto Ganga explicó que después de 2015 Ciudadanos obligó a firmar un documento a los responsables de los grupos municipales de localidades de más de 5o.000 habitantes que consistía en uncuyo objeto era canalizar dinero de las asignaciones de los grupos al partido.Había dos cuentas, explicó, las dos enel partido que financió la campaña de Albert Rivera. Una “de ingresos”, con Villegas y Cuadrado como apoderados a las que iban a parar los fondos de los grupos, y una segunda “de gastos”, as través de la cual se pagaban las facturas de los grupos municipales previa autorización de los responsables nacionales de finanzas del partido.Ganga asegura que nadie sabe qué pasa con el dinero “sobrante” de este flujo de fondos, el que los grupos ingresan en la primera cuenta y que no se llega a gastar. Y sospecha quecon la cobertura de un “acuerdo marco partido-grupo” en forma de “prestación de servicios”. Una manera de “justificar el fin y el destino de ese dinero que no devolvieron a las cuentas públicas y que todo indica que pudo ir al partido”, explicó. Y que, según el abogado de los exafiliados,mediante la acreditación de prestaciones concretas y que tampoco ha satisfecho las obligaciones justicales a las que estaría obligado.El portavoz del PP no dudó en calificar esta práctica depero no logró, pese a haberlo intentado, arrancar al compareciente una acusación de malversación. Ganga se limitó a asegurar tener “constancia de qu se han financiado campañas de dinero privado que la intención era recuperarlo con fondo públicos”.Ciudadanos se limitó este jueves a difundir un comunicado en el que defiende sus cuentas atribuye las acusaciones a los intereses políticos del PP. “Muchossu hundimiento en Cataluña y la asfixia que sufren por los escándalos de corrupción”. “Utilizan las recomendaciones del Tribunal de Cuentas para intentar poner a los demás a la altura de su corrupción, cuando hasta el presidente del órgano ha dicho ya en el Congreso que no hay asomo de ilegalidad”, subraya el comunidado. “El PP miente, en un intento desesperado de levantar cabeza, pero