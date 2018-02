Directo | Lamela desoye a la Fiscalía y deja en libertad sin fianza a Trapero

info Libre

El exmayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, estaba citado este viernes ante la magistrada de la Audiencia Nacional, que investiga el operativo de los Mossos d'Esquadra ante el referéndum independentista del 1-O. La jueza de la Audiencia Nacional ha decidido que Trapero quede en, frente al criterio de la Fiscalía, que pedía una fianza de 50.000 euros.Sigue enel minuto a minuto de la declaración de Josep Lluís Trapero:El Parlament celebrarápara abordar laprovocada por la falta de acuerdo de JxCat y ERC para configurar un Govern. Según han explicado fuentes parlamentarias a Europa Press, la Junta de Portavoces de este viernes ha abordado el contenido del pleno pero no la fecha, aunque sí se ha fijado para la semana que viene, y "el día del pleno lo concretarán a lo largo del día de hoy", afirman estas fuentes.La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela hade imponer una fianza al exmayor Trapero y lo ha dejado en libertad sin nuevas medidas cautelares. El exjefe de los Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero tiene prohibida la salida del país y debe comparecer en los juzgados cada 15 días. A continuación declara ante la magistrada el actual mando de los Mossos, Ferrán López.El portavoz adjunto de JxCat en el Parlament,, ha asegurado este jueves quecon ERC pese a la decisión de su grupo de registrar en solitario una propuesta de resolución para pedir la restitución del Govern y del resto de instituciones catalanas, en defensa de la legitimidad de Carles Puigdemont como president de la Generalitat y para que se levante el artículo 155 de la Constitución. Pujol ha reiterado que el único candidato a la investidura es Carles Puigdemont, y descarta que se vayan a repetir las elecciones.La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido a la jueza Carmen Lamela libertad sujeta alpara el exjefe de los Mossos d'Esquadratras imputarle un nuevo delito de sedición relacionado con la actuación de este cuerpo policial en el referéndum 1-O, informan fuentes fiscales. El Ministerio Público ha solicitado esta medida cautelar al término del interrogatorio a Trapero, que se ha prolongado durante más dos horas.La Guardia Civil ha encuadrado el registro en el aeropuerto de El Prat de Barcelona de cinco aviones privados, uno de ellos el de la familia del entrenador de fútbol Pep Guardiola , en una inspección, según informan a Europa Press fuentes del Instituto Armado. Los registros se llevaron a cabo, como en otras ocasiones, en la terminal corporativa del aeropuerto de El Prat. "En ningún caso conocían la identidad de las personas que volaban en el avión, por lo que se produjo el registro pero no se conocía que se estaba procediendo a registrar el avión de la familia de Guardiola", subrayan otras fuentes policiales conocedoras de la inspección.El que fuera conseller de Interior durante el 1-O,, solicitó el 13 de febrero al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena que llamara a declarar a los actuales mandos de los Mossos d'Esquadra, pues considera que las afirmaciones vertidas ante el juez por el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos —encargado de coordinar el operativo del 1-O— son "radicalmente inexactas".El actual jefe de los Mossos d'Esquadra,este viernes ante la jueza Lamela por el operativo del 1-O. López ha llegado a la Audiencia Nacional sobre las 10.45, y debe declarar tras la comparecencia del exmayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, acusado de sedición y para el que la Fiscalía se plantea ampliar las medidas cautelares, que de momento sólo implican para él la retirada del pasaporte y la obligación de comparecer en sede judicial regularmente.El PSC ha registrado en el Parlament una propuesta de resolución parapara nombrar a un presidente de la Generalitat, una cuenta atrás que está paralizada desde que se aplazó el pleno de investidura del 30 de enero . Si la propuesta, recogida por Europa Press, se debate y se aprueba en el próximo pleno, el Parlament consideraría abierto el plazo de dos meses para votar un presidente y, si no se logra cumplir con este plazo, "se tendrá que proceder a". En la propuesta de resolución, firmada por, también se afirma que "la formación de un Govern de la Generalitat tiene que suponer el levantamiento de las medidas autorizadas para el Senado en despliegue del artículo 155".Los Mossos d'Esquadra hanque se habían concentrado este viernes por la mañana ante la puerta principal del(TSJC), en el paseo Lluís Companys de Barcelona, han informado a Europa Press fuentes policiales. Varios de los manifestantes, convocados por los Comités de Defensa de la República (CDR), se habían encadenado en las puertas para "parar el máximo órgano de la injusticia del Estado español", según han relatado en redes sociales, lo que ha obligado a los agentes a liberarlos con tenazas. [Ampliación] JxCat ha registrado este viernesla propuesta de resolución para pedir lay del, en defensa de la legitimidad de Carles Puigdemont como presidente de la Generalitat y para pedir que se levante el artículo 155 de la Constitución. Así lo han explicado fuentes consultadas por Europa Press después de que las negociaciones entre JxCat y ERCpor el desacuerdo que existe en el reparto de los puestos clave del Govern y las funciones de sus miembros. Aunque ambas formaciones llevaban semanas negociando una propuesta de resolución propia, el clima de las negociaciones ha llevado a JxCat a presentarla en solitario.Las negociaciones entre JxCat y ERC para lallegan a su recta final: el expresident y candidato Carles Puigdemont está dispuesto a renunciar a ser investido en el Parlament y propondrá al número dos de JxCat, según informa Rac1 . No obstante, Puigdemont ostentaría undesde Bruselas y, sobre todo, el liderazgo ejecutivo y estratégico del Govern. El resto de la lista de nombres de este nuevo ejecutivo también está bastante avanzado: el exconseller Jordi Turull sería el tercero en la lista, y en caso de que por su situación judicial ninguno de ellos pudiera ser investido, sería el turno de Elsa Artadi.Alrededor de un centenar de personas se haneste viernes a las puertas del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en Barcelona, y hanal edificio. Los manifestantes, convocados por los Comités de Defensa de la República, se han encadenado a las puertas del TSJC con pancartas en las que se podía leer "Es la hora del pueblo" y "23-F, paremos el golpe de Estado", en un paralelismo entre la situación de Cataluña y el intento de golpe de Estado de 1981. Agentes de los Mossos se han desplegado a su alrededor y hanque impedían el acceso al edficio.La magistrada, que le cita a las 9.00 horas, ya le investigaba junto con la intendente de los Mossospor un delito de sedición por los incidentes ocurridos durante losel pasado 20 y 21 de septiembre. Esta nueva citación de Trapero --la tercera desde el inicio de las pesquisas-- se produce tras ampliar su imputación al día del referéndum, de acuerdo con el auto de citación conocido esta semana, en el que expuso que existió un "plan premeditado" en el cuerpo policial autonómico y una "total inactividad" para evitar la celebración de la consulta ilegal.El exmayor de los Mossos d'Esquadraha llegado pasadas las, donde la juez Carmen Lamela le tomará declaración a partir de las 9.00 horas tras imputarle un nuevo delito de sedición en relación con la actuación del cuerpo policial durante el referéndum independentista del 1 de octubre.