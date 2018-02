El juez cita a declarar como investigado a Ignacio González por un presunto amaño en un contrato de una web del Canal

Relación con la trama Púnica

El Juzgado de Instrucción número 49 de Madrid haal expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González por el presuntodel Canal de Isabel II en el que se adjudicó una web interactiva. La cita tendrá lugar el 5 de marzo.Tal y como han confirmado fuentes jurídicas a Europa Press, tras la información adelantada por El Confidencial , González está siendo investigado como presunto responsable de los delitos deJunto a él también ha sido citado el exconsejero de Presidencia; el subdirector de Contratación del Canal,; el administrador único de Imagen de Síntesis Digital, empresa que resultó beneficiada del contrato tras el supuesto amaño, ycomo persona jurídica.La querella fue presentada por la agencia de comunicación y publicidad Take Away, que se presentó a un concurso de la empresa de aguas para realizar, entre otras, una web interactiva por un presupuesto que, según la oferta pública, partía deLa empresa de comunicación explica que su oferta fue de 259.000 euros. Sin embargo, perdió el contrato frente a Imagen de Síntesis Digital, que, siempre según la agencia de comunicación, habría ofertadoEl contrato recogía que la oferta económica suponía el 70% de la puntuación. Por ello, desde Take Away reclaman que se concretepara que la otra empresa fuera la adjudicataria del contrato pese a ofrecer unos 40.000 euros menos.La empresa querellante aprecia que sea Imagen de Síntesis Digital porque su verdadero fin era financiar las campañas publicitarias y de marketing que estaban realizando las empresas de Alejandro de Pedro , vinculadas a la trama Púnica, Eico y Madiva, para mejorar la imagen de González.Señala que González era "conocedor de lo que estaba ocurriendo" en el Canal Isabel II, mientras que atribuye el delito de, que presidió el Canal Isabel II después que González. También imputa la prevaricación a éste y ay el de malversación a todos los querellados.Precisamente, el anterior juez instructor del caso Púnica,, ya subrayó en un auto dictado en junio de 2016 que el exconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid Salvador Victoria ordenó pagar a De Pedro y que se realizaron"por parte de las empresas Canal de Isabel II, Indra o el empresario Sergio Ortega, sin aparente contraprestación, pero en función al cargo público que ostentaba en la Comunidad de Madrid".De hecho, algunos testigos de este caso de corrupción, que continúa investigando el titular del Juzgado Central de Instrucción 6, ya indicaron en su día que Eico y Madiva, recibieron unaa través de dicha empresa pública.