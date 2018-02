Guía hacia el 8M: claves y respuestas para entender la huelga feminista

Día Internacional de la Mujer, llega a su recta final. A poco más de una semana, los preparativos se encuentran prácticamente finiquitados y la actividad de las diferentes comisiones territoriales acelera para no dejar ninguna arista sin pulir. La cuenta atrás hacia la huelga feminista que se celebra el próximo 8 de marzo,, llega a su recta final. A poco más de una semana, los preparativos se encuentran prácticamente finiquitados y la actividad de las diferentes comisiones territoriales acelera para no dejar ninguna arista sin pulir.

La jornada de huelga, que abarca cuatro ejes –laboral, estudiantil, consumo y cuidados–, deja todavía una serie de incógnitas debido a sus particularidades. info Libre habla con varias integrantes de la Comisión 8M para conocer las claves de la huelga y despejar las dudas respecto a la convocatoria.

¿Quién convoca?

Aunque su respaldo es fundamental, no son los sindicatos quienes se encuentran detrás de la convocatoria. La bautizada bajo el nombre de

La comisión es "un grupo, una plataforma, que integra a diferentes asociaciones feministas, de vecinas, migrantes", entre otras muchas, y cuyo motor "son las asociaciones estatales", aunque está "totalmente descentralizada". Cada territorio cuenta con su propia comisión y trabaja en función de las características de su entorno.

El objetivo es común, pero la forma de trazar el camino hacia la meta varía dependiendo de las necesidades y recursos propios.



Activistas feministas de todo el país, por tanto, son quienes han trabajado durante el último año con el objetivo de tejer redes de cara a la huelga. La adhesión de los sindicatos llega a partir de octubre, cuando las comisiones comienzan a reunirse con ellos. El objetivo: buscar la cobertura legal necesaria para formalizar la huelga.

¿A quién va dirigida la llamada?

Aunque los sindicatos no pueden excluir a los hombres de la convocatoria, el movimiento feminista se dirige únicamente a las mujeres. "El papel de los hombres es importante" y comienza por "respetar que esta huelga nace de las mujeres y el sujeto tienen que ser las mujeres", señala una portavoz de la Comisión 8M. Son ellas, agrega, quienes "tienen que tener la visibilidad, porque se trata de mostrar los huecos que quedan cuando no están".

En este sentido, continúa, las mujeres "no tienen que decir a los hombres qué deben hacer", sino que son ellos mismos quienes deben reflexionar al respecto. "Lo interesante es que si un hombre ese día se tiene que plantear las mismas preguntas que se hace una mujer, ya va a entender por qué se hace la huelga".

Paros y huelga general

La cobertura legal que necesitaba el movimiento feminista de cara a la huelga laboral llegó, aunque mediante fórmulas diversas, con la suma de los sindicatos.

CCOO y UGT han convocado paros parciales,

Movimiento Asambleario de Trabajadores de Sanidad ( Además, a nivel autonómico existen sindicatos que han optado por respaldar la huelga en una de las dos fórmulas planteadas, por lo que cada comunidad contará con apoyo sindical específico. También otros sindicatos sectoriales, como el Mats ), han respaldado la huelga general.

Otra portavoz de la Comisión 8M, especializada en cuestiones legales, subraya que basta con que un sólo sindicato haya convocado la huelga. "Las mujeres están cubiertas las 24 horas", expone. Además, no es necesario estar afiliada a ningún sindicato y no afecta estarlo en uno que no convoque la huelga. Tampoco importa si en una empresa no hay representación sindical o sólo la hay de quien no la convoca. Las mujeres podrán hacer huelga en todos estos casos, tanto de 24 horas como paros parciales.

Derechos laborales

¿Cuáles son los derechos de las trabajadoras y de qué forma les afectará la huelga? La Comisión 8M responde. "Hacer huelga sí tiene repercusiones, no sale gratis", subraya una de sus integrantes. Como en cualquier otra huelga general, "no puede haber represalias laborales, pero tiene consecuencias". El procedimiento es el siguiente. "Ese día el contrato queda en suspenso, no se cotiza en la Seguridad Social y a la trabajadora se le descuenta el salario de ese día más la parte proporcional de las pagas extraordinarias". El descuento se realiza sobre el salario bruto y variará en función de si se opta por paros o huelga general.

La trabajadoras que decidan sumarse a la huelga "no tienen ninguna obligación de avisar a sus superiores", y además la empresa "no puede suplir su trabajo". Se trata de una práctica que está "sancionada mediante la Ley de Infracciones y Sanciones" gracias a la Inspección de Trabajo. L

Las mujeres que trabajen a media jornada podrán sumarse a la huelga dentro de su horario de trabajo, a través de paros o de forma general, mientras que aquellas que tengan un horario nocturno estarán cubiertas la noche del 7 al 8 de marzo, desde las 00:01 horas.

En cuanto a los servicios mínimos, toda trabajadora que reciba l

cuenta con la posibilidad de s

explica una portavoz de la Comisión 8M, "los sindicatos tienen capacidad de negociar los servicios mínimos", que a su juicio han de ser "los esenciales". Es decir, "en una biblioteca o una tienda no debería haber servicios mínimos, sólo en hospitales, transportes y servicios de emergencias como bomberos o policía". Ahí, estima, "los sindicatos podrían negociar que quienes cubran esos servicios no sean mujeres".

las autónomas no están amparadas porque "legalmente son empresarias". De hacer huelga, explica, "habrá una repercusión en los clientes y ese día no se ingresa". "Si eres falsa autónoma y la empresa toma represalias, tendrás que demostrar previamente en un juicio que realmente eres una falsa autónoma para tener cobertura legal", explica la comisión de La Rioja. Por otro lado, la Comisión 8M recuerda que las trabajadoras sólo están cubiertas por el régimen general . Esto significa queporque "legalmente son empresarias". De hacer huelga, explica, "habrá una repercusión en los clientes y ese día no se ingresa". "Si eres falsa autónoma y la empresa toma represalias, tendrás que demostrar previamente en un juicio que realmente eres una falsa autónoma para tener cobertura legal", explica la comisión de La Rioja.

Por el contrario, las trabajadoras a domicilio o cuidadoras que dependan de una empresa sí están cubiertas, igual que las personas en situación irregular –mujeres migrantes sin papeles–, las becarias y aquellas que se encuentren en periodo de prueba. Las mujeres que son empleadas del hogar, sin embargo, no tienen cobertura legal "porque España no firmó el

Las estudiantes también paran

El derecho a huelga es exclusivo de las trabajadoras, pero también las estudiantes están llamadas a participar en ella. ¿De qué forma? Tanto la propia Comisión 8M como el

A partir de tercero de la ESO cualquier alumna puede hacer huelga sin que sea necesaria autorización de sus progenitores o tutores legales. "Si en algún momento hay trabas en un instituto el procedimiento consiste en convocar la huelga directamente en ese centro", explica otra activista miembro de la Comisión 8M. "Se convocaría una asamblea de alumnos, votarían si quieren hacer huelga, constaría en acta y luego hablarían con la Junta de Delegados y esta informaría", explica. Los delegados entregarían la información a la Jefatura de Estudios y la huelga estaría de esta manera respaldada en el centro.



En las universidades, la convocatoria a huelga "depende del reglamento de cada una". La Comisión del 8M está siguiendo la misma estrategia: "Una asamblea sobre la huelga y comunicar la decisión a los órganos de gobierno". Las trabajadoras estarían cubiertas y "por analogía al derecho de reunión y asociación" también las alumnas. Sobre las estudiantes no podrá pesar ninguna sanción o represalia, como fijar un examen en la jornada de huelga. "Se puede contabilizar cuántas han faltado pero no sancionarlas", sentencia la activista.

¿Cómo se hace una huelga de cuidados y consumo?

Las mujeres que convocan la huelga advierten de que no es una huelga al uso.

Se trata de parar. No sólo abandonar el puesto de trabajo o las aulas, sino también dejar a un lado el

La forma en que el mercado está articulado, denuncian las organizadoras de la huelga, perjudica a las mujeres. No sólo a través de la publicidad y los estereotipos, sino por cuestiones como el IVA sobre la higiene femenina o los productos catalogados como "femeninos" que tienden a ser "más caros que los masculinos".

Por otro lado, el papel las mujeres de puertas para dentro es igualmente fundamental. "Cuidar a las personas enfermas, mayores, pequeñas, hacer la compra, limpiar, todas estas tareas están invisibilizadas e infravaloradas pero son imprescindibles para el bienestar de las personas y para la sostenibilidad de la vida y del planeta", recalca la plataforma.

Manifestaciones en todo el país

El culmen de la huelga se materializará en movilizaciones organizadas por todo el país. Aunque aún no hay información unificada de todas ellas, algunas de las comisiones territoriales ya han confeccionado su hoja de ruta.

En Toledo, la manifestación se celebrará a las 18:30 horas desde la Plaza del Ayuntamiento, mientras que en Sevilla será a las 19:30 desde la Plaza Nueva a la Alameda. En Santa Cruz de Tenerife a las 19:00 desde la Plaza Weyler; en Cuenca a las 18:00 horas desde República Argentina (Cuatro Caminos); en Santiago de Compostela a las 20:00 en la Praza 8 de marzo y en A Coruña a las 20:00 desde el Obelisco.

Algunas