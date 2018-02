La Asamblea 8M acude a los mercados madrileños para informar sobre la huelga y reivindicar el paro de consumo y cuidados

¡Día de los mercados en VILLAVERDE! pic.twitter.com/m6lskvFQbX — Madrid 8 de Marzo (@FeminismosMad) 24 de febrero de 2018

Este sábado varios grupos de la Asamblea 8M acudieron a losde la capital con el fin de informar sobre la huelga feminista del próximo 8 de marzo , que no sólo será laboral, sino también estudiantil, dey de cuidados.En el mercado de Vallehermoso del céntrico barrio de Chamberí, las feministas hablaron durante toda la mañana con las compradoras sobre la importancia de plantear ely la de"En el Día de los Mercados, queremos contarles a las mujeres, que por lo que sea no les ha llegado la información de la huelga , que no es únicamente un paro laboral", explicó Irene, de la Asamblea 8M. "Informar de todo lo que significa y toda la extensión que tiene,, añadió.El colectivo se pregunta qué pasaría, y es lo que quieren conseguir: que se tome conciencia de que "somos parte de este sistema y, señaló la activista.En esa misma idea insistió Cristina, también encargada de explicar los motivos de la huelga: "Vivimos en una sociedad en la que se consume demasiado y se aprovecha muy poco. En la que, además,y en la que si nosotras paramos, el país se para".¿Quién cuida a los hijos y a los mayores? ¿Quién se ocupa del sector servicios? ¿Quién trabaja en el sistema sanitario? Según Cristina, la respuesta para esas preguntas es la misma: mayoritariamente, las mujeres. "Somos el motor de la sociedad, pero”, reiteró.Else presenta como uno de los símbolos para la huelga y los paros ya que "sirven para visibilizar a las mujeres que, desgraciadamente, no pueden parar de hacer cuidados", explicó Irene. "Delantales en las ventanas, en las puertas, en los balcones de las casas, para que se sepa que ahí hayLos mercados de Moratalaz, Getafe, Leganés, Villaverde y Vallecas, entre otros, también celebraron esta jornada informativa.