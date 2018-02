Pedro Sánchez exige a Rajoy que presente ya los Presupuestos y convoque elecciones si no tiene apoyos para aprobarlos

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, exigió este miércoles al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy,(PGE) para 2018 y que "convoque a los españoles a las urnas" si no tiene mayoría parlamentaria para aprobarlos.Sánchez se pronunció de este modo en declaraciones a los periodistas en Sevilla a su llegada al Teatro de la Maestranza para asistir al acto de entrega de las Medallas de Andalucía con motivo del 28-F presididos por la presidenta de la Junta, Susana Díaz, según informó Europa Press."Le pediría al señor Rajoy desde Sevilla que salga de su letargo y de su parálisis, ya estuvo un año en funciones y", recordó el líder del PSOE, que ha indicado que "España tiene muchos problemas y gobernar no consiste en conservar el poder a cualquier precio, sobre todo cuando de lo que estamos hablando es de prorrogar y postergar muchos de los problemas que tienen los ciudadanos en precariedad, en desigualdad y en la necesidad de regenerar la vida democrática de nuestro país".En este sentido, Sánchez exigió a Rajoy que "presente los PGE ya y si no puede contar con una mayoría parlamentaria para aprobarlospara que se pueda construir una mayoría distinta que pueda sacar adelante muchos de los problemas que tiene nuestro país y que no está sacando adelante el Gobierno de España".En su opinión, esa cita con las urnas debería servir para articular una "".