Cuidan más, cobran menos y suman tareas con la edad: la desigualdad de género comienza en el hogar

Cuidan más, con o sin trabajo

Cobran menos, pero pagan lo mismo o más

Más tareas a medida que cumplen años

Quedará marcada como una fecha histórica en el calendario. Este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer , será recordado como un hito en la lucha feminista.para demostrar que, si ellas paran, "se para el mundo". La huelga de mujeres, que atravesó nuestras fronteras, en cambio, no era solo laboral, sino que abarcaba tres ejes más: el consumo, la educación y los cuidados . Porque, según han demostrado varios estudios,Da igual si trabajan fuera de casa o no. En términos generales, las mujeres invierten mucho más tiempo que los hombres a realizar las tareas del hogar. Así lo constata el informe Las mujeres hoy. Cómo son, qué piensan y cómo se sienten las mujeres en España, elaborado por la profesora de EAE Business School y Gender Studies Director de PRM Market Intelligence,. La investigación, que se basa en entrevistas realizadas a 2.400 mujeres españolas mayores de edad que usan Internet de forma habitual, evidencia que la corresponsabilidad de cuidados, las tareas del hogar y la aportación a la economía doméstica aún hoy se encuentran enSegún la investigación, la vida de las mujeres va evolucionando a medida que van incorporando nuevos "frentes" a su vida: el "", el "" y el "". Sus expectativas, laborales y personales, cambian. En este sentido, se concluye que la mayoría de las españolas estáa su carrera profesional: una de cada cinco mujeres estaría dispuesta a ello. Esto se produce por "la situación de desequilibrio permanente y sostenido a la que muchas mujeres se enfrentan, año tras año, a diario, entre las horas que trabajan y las horas de las que disponen para ellas", según afirma Sagnier en su investigación. De ahí la necesidad de la huelga de cuidados que promovían las organizadoras de la huelga de este jueves: visibilizar el trabajo invisible de millones de mujeres que realizan un trabajoen sus hogares. Muchas de ellas, después del remunerado.El estudio evidencia que, sea cual sea la situación laboral de la mujer, la dedicación a las tareas domésticas es muy superior a la de los hombres. Tengan o no empleo,que pasan las mujeres despiertas en casa lo dedican a realizar las tareas del hogar.Cuando se suman los tres "frentes" –el de trabajo remunerado, el de la pareja y el de los hijos– a la vida de las mujeres, estas destinan, de media, casique sus compañeros. Dicho de otro modo: ", mientras que los padres se limitan al 24% restante". Lavar la ropa, planchar, organizar el hogar, cocinar, limpiar la casa, comprar, lavar los platos, acompañar a los niños y/o niñas al médico, a las reuniones escolares, levantarse si se despiertan por la noche, educarlos, alimentarlos y jugar con ellos. Todo este trabajo, esté o no complementado con uno fuera del hogar, lo realizan, en un porcentaje muy superior, las mujeres.De este modo, "a las mujeres que han incorporado el 'frente trabajo remunerado' y el 'frente hijos', el hecho de convivir en pareja o vivir solasno remunerado", indica el estudio. En ambas situaciones, las mujeres trabajan, de media, 13 horas al día: alrededor de siete remuneradas y alrededor de cinco no remuneradas.La lucha contra la brecha salarial fue uno de los motivos que sacó este jueves a las calles de toda España a cientos de miles de mujeres. Lo demuestran los datos: ellas, de media, cobran menos. UGT sitúa a la brecha salarial por cuestiones de género en ely CCOO, por su parte, estima la diferencia en un. Y esto ocurre con las mujeres que disponen de un empleo, ya que el paro les afecta también más a ellas:, frente al 42,8% de los hombres.Aun así, "ellas están", indica la investigación. Este es, exactamente, el mismo porcentaje de las que afirma que su empleo no les aporta nada más que dinero. La mayoría no se siente satisfecha con su empleo, puesto que el grado de felicidad con el trabajo, en el caso de las mujeres, está estrechamente ligado con la facilidad para conciliar. Por ello, las "funcionarias" y las que tienen "trabajos creativos" son las más satisfechas.Así, solo un 18% seguiría activa en el mercado laboral si no necesitara el dinero para vivir. "Es un dato sorprendente, sin embargo se comprende teniendo en cuenta que", afirma Sagnier.Las dificultades para conciliar aumentan a medida que las mujeres cumplen años e incorporan a su vida, así, nuevos "frentes". De este modo, "los nueve años que transcurren", cuando coincide el "frente de trabajo remunerado", el "frente de pareja" y el "frente de los hijos" en la vida de las mujeres, estas sufren. "Esta es la franja de edad en la que las mujeres se sienten, en general, menos felices con su vida y con las distintas facetas que la integran", argumenta el estudio.para todas las mujeres. Así, el 9% ha declarado que, con la información que tienen en este momento, no habrían tenido hijos. Otro 18% sí volvería a ser madre, aunque declaran no sentirse felices de esta manera. Las que, en cambio, son muy felices de serlo y, por ello, volverían a tener hijos, siguen siendo mayoría: constituyen el 73%.