Torrent aplaza el Pleno de investidura de Sànchez hasta que se pronuncie Estrasburgo

El presidente del Parlament,, ha aplazado este viernes el Pleno de investidura del candidato a la Presidencia de la Generalitat, Jordi Sànchez (JxCat), que estaba programado para el próximo lunes a las 10.00 horas(TEDH) de Estrasburgo, informa Europa Press.Sànchez ha anunciado que presentará el lunes unapara defender su derecho a ser investido, después de que el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena le haya denegado este viernes el permiso que había solicitado para acudir a la sesión del Parlament.Se trata de la segunda vez en pocas semanas que Torrent aplaza un pleno de investidura. El pasado 30 de enero lo hizo con el de, después de que el Tribunal Constitucional dictaminara que no podía ser investido si no eraEn esta ocasión, la decisión se produce después de que el magistrado del Supremo que instruye la causa del procés, Pablo Llarena, haya denegado a Sànchez este viernes permiso para salir de prisión y acudir al Pleno de investidura fijado para el próximo lunes en el Parlament de Cataluña. Además, el magistrado ha rechazado laque había hecho la defensa del candidato, al apreciar riesgo de reiteración delictiva.Con su resolución, Torrent reafirma la voluntad de "garantizar losy, especialmente, del candidato a ser investido", y apoya la decisión de la defensa de Sànchez de acudir a Estrasburgo.A raíz de la decisión del juez, la defensa de Sànchez confirmó que este lunes a las 8.00 horas presentará unaante el TEDH para pedir su puesta en libertad y poder acudir al Pleno de investidura. Según informó el abogado Jordi Pina, lo presentarán el lunes y no este viernes al serles notificado tarde la resolución del Supremo rechazando la excarcelación, cuando ya había cerrado la oficina del TEDH.Así, el candidato pedirá al tribunal de Estrasburgo medidas cautelares, una opción reservada paraen los que se puede producir un daño irreparable, y lo hará pidiendo un pronunciamiento con la máxima urgencia. Al haber aplazado y no suspendido el Pleno, la defensa de Sànchez puede argumentar todavía más la necesidad de que el tribunal europeo se pronuncie con premura.Torrent ya envió un escrito el jueves a Llarena para que acordara todaspara que Sànchez pudiera acudir al Parlament el lunes a las 10.00 horas para ser investido ya que, de lo contrario, "se podría vulnerar su".En su escrito, Torrent recordaba al juez que proponer a un candidato y fijar una fecha para el Pleno de investidura son dos facultades que ostenta únicamente el presidente del Parlament y defendía que había propuesto a Sànchez porque eray porque "tiene derechos de representación política" en tanto que representante parlamentario de la ciudadanía.La decisión de Torrent ha tardado en comunicarse. Antes ha hablado con la defensa de Sànchez y también se ha reunido en su despacho de audiencias con los representantes de JxCat Elsa Artadi, Eusebi Campdepedrós, Josep Costa y Albert Batet. El presidente del Parlament quierepara defender los derechos del candidato y de todos los diputados.