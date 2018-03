Rajoy vincula la "mejora" de las pensiones mínimas y de viudedad a que se aprueben los Presupuestos

Sin vinculación con el IPC

. Este fue el mensaje más insistente del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en su primera intervención en el Pleno monográfico que celebra el Congreso este miércoles.El presidente demandó a los grupos parlamentarios que saquen este asunto del "debate partidista" y consideró que cualquier cuestión al respecto debe debatirse en el marco del Pacto de Toledo y, aprovechando la negociación de los. Una forma de devolver la pelota al tejado de resto de grupos en un momento en el que todo apunta a que al Gobierno siguen sin salirle las cuentas para que haya nuevas cuentas públicas.Rajoy defendió que el Pacto de Toledo. Y llamó a evitary el mantenimiento de sus reformas. "Debemos preservar las reformas que tan buenos resultados han dado para el bienestar y las oportunidades de los ciudadanos. Vamos a hacerlo cumpliendo el mandato de los españoles y nuestro compromiso con Europa. Nos gustaría hacerlo con el consenso de todos, de cuantos más mejor", subrayó."Por mi parte ya les adelanto que en el proyecto de Presupuestos plantearé concretar las ayudas fiscales en el IRPF para pensionistas y familias,añadiría después Rajoy vinculando, pues, esas "mejoras" a que se aprueben las cuentas públicas para 2018.En todo caso, esa subida no iría vinculada al IPC. "Ese esfuerzo adicional podemos hacerlo ahora que la situación económica mejora. Pero debe ser un esfuerzo responsable, lo que significaque está siendo un elemento determinante para garantizar la viabilidad del sistema a los pensionistas de hoy y a las nuevas generaciones", precisó.La intención inicial del Gobierno es que las cuentas públicas reciban luz verde del Consejo de Ministros del. De ahí, pasarían a la Cámara Baja. En todo caso, fuentes del Ejecutivo abren la posibilidad de que esa fecha se mueva.La cuestión de las ayudas fiscales a los pensionistas es una vieja promesa del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Hace un par de semanas el ministro recuperó el anuncio de una deducción en la cuota del IRPF para los pensionistas de "edad muy avanzada" que les compense de los "mayores costes inherentes de discapacidad" que deben afrontar. Una, aseguró, que se añadirá a las deducciones ya existentes por discapacidad o por tener a personas a cargo con discapacidad. Pocos datos más ha dado Hacienda hasta la fecha.Como ha insistido en las últimas semanas, Rajoy sostuvo que mientras sea presidente del Gobierno mantendrá su compromiso de no congelar las pensiones y de que siempre suban ya que ha asegurado que las pensiones son unaEn este sentido, destacó que el gasto en pensiones y en desempleo han sido las dos partidas que no bajaron al llegar el Partido Popular al Gobierno, cuando se encontró en uncon una crisis económica que podía llevar a España a la quiebra y al rescate.También repitió Rajoy que "para seguir preservando este buen sistema para el futuro" es clave que se den las siguientes circunstancias: consenso a la hora de poner en marcha reformas y "seguir creando empleo". "Más y mejor empleo", resumió.El resto de su intervención fue una catarata de datos con el intento de poner en valor el trabajo del Gobierno en materia de pensiones. "En España la pensión media representa un 72,3% del salario previo a la jubilación; en la OCDE, el 52%. Es decir, en España estamos 20 puntos por encima de la media de los 35 países más desarrollados del mundo", recordó Rajoy el último informe de la OCDE.Veinticuatro horas antes de este Pleno, desde la Moncloa ponían fin a las especulaciones de los últimos días sobre la posibilidad de que Rajoy llegase al hemiciclo con un anuncio que sirviese con freno a las protestas en la calle y, de paso, dejase sin discurso a la oposición. Ni "golpes de efecto". Ni "ocurrencias de última hora". El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no se reservaba sorpresas. Así lo aseguraban fuentes del Ejecutivo para esta cita que el presidente del Gobierno llegó a definir como una de las más importantes de la Rajoy, acudió este miércoles a la Cámara Baja a petición propia después de que miles de jubilados salieran a la calle hace semanas para clamar contra el "saqueo" de las pensiones, concibió este Pleno "como la oportunidad de debatir en profundidad sobre el mayor reto que tiene planteado nuestro Estado de bienestar".El objetivo del Gobierno para este monográfico era el de "hablar de solidaridad, de equidad y de sostenibilidad del sistema". Y escuchar al resto de los grupos. En este contexto, Rajoy llegaba a la Cámara Baja reclamando a todos los grupos "abordar con responsabilidad las medidas que garanticen las pensiones de hoy y las del futuro".Desde 2014 las pensiones en España sólo han subido un 0,25% anual.El Gobierno de Mariano Rajoy rechaza ligar la revalorización de las pensiones a la inflación y, entre otros motivos, lo hace con el argumento de que usar ese criterio es algo residual en Europa. "Hay que recordar que la indexación total de las pensiones a los precios es residual en la Unión Europea (UE), tan sólo permanece en cuatro países", puede leerse en una respuesta parlamentaria por escrito al diputado(PDeCAT).Pero el Gobierno obvia en su respuesta un dato relevante: además de los cuatro países que utilizan en exclusiva el IPC para actualizar el importe de las pensiones, hay otros 16 que usan los precios como uno de los criterios para la revalorización (junto a otros como los salarios). De hecho, lo que es minoritario en Europa es la postura de España: Con posterioridad al debate sobre pensiones, arrancará la sesión de control al Gobierno. En ella, Rajoy será preguntado por el PSOE sobre la "repercusión de las movilizaciones de mujeres del pasado 8 de marzo". Albert Rivera (Ciudadanos) le cuestionará sobre su valoración deY Joan Tardà (ERC) por su opinión sobre si "se debería trasladar a Cataluña a los independentistas catalanes encarcelados en Estremera y Soto del Real".Junto a Rajoy, responderán a las preguntas de la oposición la vicepresidenta y los titulares de Justicia, Interior, Fomento, Educación y Empleo.