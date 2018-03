Directo | Pablo Iglesias: "Pongan un impuesto de solidaridad a la banca"

info Libre

10.24.

10.19.

10.16.

Acabar con la precariedad laboral es urgente. El Gobierno del PP y su reforma laboral están destruyendo el trabajo digno y de calidad, es decir, el sustento para unas #PensionesDignas. Necesitamos un cambio de modelo ya. pic.twitter.com/85QAIoolJo — PODEMOS (@ahorapodemos) 14 de marzo de 2018

10.08.

10.07.

9.57.

Margarita Robles: No mienta. Usted ha venido hoy aquí por la presión de los pensionistas y de los grupos. Y viene por cálculo electoral.

Usted y su partido no ha aprobado ni una sóla de las 32 iniciativas que los socialistas hemos traído a #Pleno. pic.twitter.com/FoRSoJ7tec — PSOE Congreso (@gpscongreso) 14 de marzo de 2018

9.55.

9.50.

9.46.

Primero fue "no nos metamos" con la brecha salarial. Luego, llevar el lazo morado. Hoy es "las pensiones están bien". Mañana, quizás se apuntará al lazo marrón. #enelplanetaRajoy pic.twitter.com/8ALksnvM2d — PSOE (@PSOE) 14 de marzo de 2018

9.44.

9.38.

9.37.

9.35.

Las pensiones para nosotros son irrenunciables. No entendemos una sociedad que no garantice unas prestaciones suficientes para asegurar una vida digna a nuestros mayores. #GarantizarLasPensiones pic.twitter.com/ngDlsrIemL — Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) 14 de marzo de 2018

9.15

El Pleno del Congreso aprobó este martes una iniciativa para revalorizar las pensiones de acuerdo con el ritmo de la inflación y a derogar la aplicación del factor de sostenibilidad. El presidente del Gobierno,, comparece este miércoles en la Cámara baja para explicar los planes del Ejecutivo para garantizar el futuro de las pensiones.Sigue enminuto a minuto el pleno del Congreso:Rivera pide al PSOE que no se "podemice" porque son un "partido de Estado".Empieza el discurso del presidente de Ciudadanos,. "Quiero pedir respeto para los pensionistas, que son los. Les debemos unas pensiones dignas"."Ustedes dicen que no hay dinero, mientras se gastan, el mismo dinero que habría costado el revalorizar este año las pensiones". Claro que hay dinero", critica el líder de Podemos.Comienza el turno del secretario general de Podemos y portavoz del grupo de Unidos Podemos-En Marea-En Comú Podem,: "Hay temas que son razonable que discutamos, en eso consiste la democracia. Pero, señor presidente, hay temas sobre los que no es razonable discutir: como las elecciones o las pensiones".Robles:"No cargue a los pensionistas el peso de la crisis,". Pide al presidente que "revalorice las pensiones con el índice de coste de la vida y aborde la necesidad de ingresos extraordinarios, como el impuesto sobre la banca"."Usted está creando una", critica.Finaliza el discurso de Mariano Rajoy y comienza el turno dela portavoz del grupo socialista en el Congreso,: "No se ponga medallas, el crecimiento económico es gracias al esfuerzo de todos los españoles, también de los pensionistas".Durante su comparecencia,Rajoy ha señalado que para preservar el actual sistema es necesario un "mínimo consenso a la hora de poner en marcha reformas imprescindibles" para enfrentar los "cambios constantes" y crear "más y mejor empleo". ", pero no una rectificación".El, mientras tanto, critica este cambio de discurso. "Primero fue "no nos metamos" con la brecha salarial. Luego, llevar el lazo morado. Hoy es "las pensiones están bien", informa el partido.El presidente asegura que planteará. Y esto, dice, se puede hacer ahora porque "la economía mejora.Rajoy afirma que "tenemos razones para ser optimistas". Asegura que en 2018 el gasto en pensionese indica que esto es "más del doble de lo que destinamos a pagar becas". "No solo crecemos y creamos empleo a la cabeza de Europa, sino que lo hacemos de forma competitiva", explica.El presidente del Gobierno repasa elgasto de 2017:de Estado. Hace 10 años, asegura, era del 21,6% del gasto públicoMariano Rajoy asegura que las pensiones "son irrenunciables". "No entendemos una sociedad que no garantice una", asegura.. "Comparezco a iniciativa propia para explicar los planes del Gobierno para garantizar las pensiones presentes y futuras,", señala Mariano Rajoy en el inicio de su intervención. "Todos los españoles, todos los pensionistas de hoy, han de tener la seguridad de que estamos comprometidos con nuestro sistema de pensiones, presentes y futuras", agrega.