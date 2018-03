Directo | Sànchez comparece este martes en el Supremo para pedir su excarcelación

info Libre

El expresidente de la ANC y candidato a la Presidencia de la Generalitat, Jordi Sànchez , acude este martes al Tribunal Supremo para laque interpuso contra la decisión de Pablo Llarena de mantenerle en prisión. El exconseller de Interior,, que también apeló para solicitar su excarcelación, rechazó la posibilidad de acudir a la vista, que se celebra a puerta cerrada.En paralelo, este lunes el Parlament comenzó a tramitar lat impulsada por JxCat y con la que pretenden que la Cámara autonómica permita investiduras a distancia, es decir, sin que el candidato esté en el hemiciclo.te cuenta, minuto a minuto, las últimas noticias sobre Cataluña:El primer secretario del PSC,, ha rechazado que se celebren nuevas elecciones en Cataluña si los grupos soberanistas no logran investir a un presidente de la Generalitat y ha augurado que, si se produjeran, "". "Dudo que no fueran a sufrir un desgaste" después de meses intentando buscar a un candidato viable para la Generalitat pese a contar con la mayoría parlamentaria, ha dicho., que ejerce la acusación popular en esta causa, ha anunciado que defenderáal no existir circunstancias nuevas que modifiquen las razones por las cuales se decretaron. Unaadoptará previsiblemente la, que hasta este momento no ha informado a favor de libertades aunque no ha recurrido cuando éstas se han conseguido mediante el depósito de una fianza, como en el caso de varios exmiembros de Govern y del Parlament.La comunicación de la renuncia de Forn a asistir a la vista no llegó a tiempo al centro penitenciario y finalmentejunto a Jordi Sànchez. Sus defensas argumentarán, a puerta cerrada, los motivos para que ambos sean excarcelados.El exconseller catalán de Interior,, renunció a la posibilidad que le dio el Tribunal Supremo de acudir este martes a la vista que se celebrará a puerta cerrada para estudiar una reciente decisión del magistrado Pablo Llarena –que le investiga por un delito de rebelión y malversación de caudales públicos– contraria a su excarcelación, informaron a Europa Press fuentes del caso.La Mesa del Parlament tramitó este lunes la reforma de Ley de la Presidencia de la Generalitat impulsada por JxCat que busca que la Cámara pueda hacer investiduras a distancia. Según fuentes parlamentarias consultadas por Europa Press,ya anunciaron en la reunión –donde se dio luz verde a la tramitación– que presentarán unpara que la Mesa enmiende su propia decisión. Los dos partidos tienen 48 horas para presentarlo: si la Mesa lo tumba –con toda probabilidad, porque hay mayoría independentista–, los socialistas ya anunciaron que(CGE) de la Generalitat.