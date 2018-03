Heridos tres policías municipales cuando trataban de identificar a un ciudadano senegalés en Lavapiés

El PP y Ciudadanos trasladan su apoyo

han resultado heridos tras lanzarles objetos contundentes varias personas en la Plaza de Lavapiés, después de intentaran identificar a un ciudadano senegalés que este martes les profirió amenazas graves, han informado a Europa Press fuentes policiales.Los hechos han ocurrido sobre las 17.00 horas de este miércoles cuando los dos agentes han procedido a dicha identificación. Entonces, un grupo de personas, al parecer compañeros del identificado que se encontraban por allí, ha empezado a enfrentarse a los agentes y otros han comenzaron aComo consecuencia de ello, tres policías han resultado heridos, uno por un puñetazo en la cara, otro ha recibido un puñetazo en el ojo y el tercero ha recibido un fuerte golpe en el brazo por el impacto de una papelera.han podido salir del lugar y han sido atendidos en su Mutua sanitaria, han detallado las mismas fuentes.Por todo ello, han tenido que pedir colaboración urgente al Cuerpo Local y hasta el lugar han acudido dos equipos de las Unidades de Apoyo a la Seguridad (UAS), así como indicativos de Unidades de Distrito Centro Sur y Norte de la Policía Municipal. De momento,Fuentes del Ayuntamiento de Madrid y del Cuerpo Local han corroborado a Europa Press que se ha producido en Lavapiésentre una patrulla y un ciudadano que finalmente ha sido detenido. También han confirmado que ha habido tres agentes locales heridos.Por otra parte, apuntan a que este incidente no tieneconvocada para este miércoles a las 17.00 horas por la Asociación de Inmigrantes Senegaleses en España "en memoria de nuestros hermanos Mame Mbaye y Ousseynou Mbaye y contra el racismo" que discurrió entre la plaza Nelson Maldela y la Puerta del Sol.Tanto Policía Nacional como Municipal han informado también de que a las 19.00 horas no había. De hecho, la Policía Nacional, que recibió requerimiento de colaboración Policía Municipal por este nuevo suceso, no ha tenido finalmente que actuar, han indicado a Europa Press fuentes de la Jefatura Superior.El PP y Ciudadanos han trasladado este miércoles sual haberle lanzado objetos contundentes varias personas en la Plaza de Lavapiés, después de intentaran identificar a un ciudadano senegalés que ayer les profirió amenazas graves.En su cuenta de Twitter, la portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís , ha indicado que espera que se haya aprendido algo de los pasados días y la Policía municipal reciba el apoyo que en estos momentos necesita. ", merecen un Gobierno que asuma la responsabilidad de gobernar. Esto no puede seguir así", ha puesto a continuación.Por su parte, el portavoz del PP en el Consistorio, José Luis Mártinez Almeida, también en Twitter, ha trasladado su apoyo a los policías heridas esta tarde. Para el conservador, "el mantenimiento del orden público es fundamental en democracia" y por ello hacen