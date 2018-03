La CUP niega sus votos a Turull y éste no será investido president este jueves

El nostre consell polític ha decidit mantenir les 4 abstencions a la investidura de Jordi Turull.

Seguim insistint, no és el qui, és el què. Hem vingut a fer República.



https://t.co/Le0qiYn4Nd — CUP Països Catalans (@cupnacional) 22 de marzo de 2018

El Consell Polític de la CUP ha decidido mantener sus cuatro abstenciones a la candidatura de Jordi Turull (Junts per Catalunya), por lo queque ha comenzado este jueves a las 17.00, en el que necesita una mayoría absoluta que los votos de su formación y de ERC no le garantizan.Según han explicado los dirigentes de la CUP en un comunicado, la decisióndurante la mañana de este jueves, una votación en la que la militancia ha decidido no respaldar la investidura de Turull.La CUP ya había advertido de que el acuerdo con Junts per Catalunya y ERC estaba lejos por el programa de gobierno defendido por estas fuerzas, que para los anticapitalistas tenía. "Seguimos insistiendo, no es el quién, es el qué. Hemos venido a hacer república", señaló la CUP en un tuit.