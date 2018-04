La Fiscalía despacha en un párrafo la petición de que el Ducado de Franco desaparezca y archiva el caso

IU y PSOE, contra el título

"Al margen de la consideración que se tenga sobre el origen y fundamento de la concesión de ese título nobiliario o de cualquier otro, lo que ahora se plantea es la tramitación de un procedimiento administrativo, en cumplimiento de la normativa vigente". Este es el argumento con el que la Fiscalía General del Estadoque la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica ( ARMH ) realizó para que actuase ante el posible delito por la sucesión en el Ducado de Franco, cuyos trámites fueron iniciados el pasado 26 de marzo por el Ministerio de Justicia.Ese mismo día, la hija mayor de la duquesa de Franco,, solicitó la sucesión en el título tras la muerte de su madre, Carmen Franco Polo. En aquel momento comenzó el proceso de renovación del título, proceso que la Fiscalía ve que se produce en cumplimiento de la normativa vigente y que, por ello, no cabe el recurso impuesto por la asociación. La institución detalla, de esta manera, que "". No obstante, a pesar del archivo, la ARMH podrá reiterar su solicitud "ante el órgano jurisdiccional que considere competente".Para la ARMH, la solicitud realizada por la nieta del dictador y su posterior publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) constituía un premio a quienes protagonizaron un golpe contra la democracia y suponía un agravio a las víctimas del franquismo. "Naturalmente pedimos que no se renueve ese título porque", explicó entonces, representante de la asociación. Añadió, además, que la denuncia debía conllevar "el amparo a las víctimas". "El título tiene una relación directa con el dictador en reconocimiento de unos méritos y entendemos que los méritos de la familia Franco son el haber llevado a cabo un", criticó. Y por ello, en la denuncia, firmada por el presidente de la organización,, se pedía a la Fiscalía que tomara las medidas pertinentes para proteger los derechos de las víctimas y añadía que la colaboración de las instituciones del Estado con el proceso de renovación del título podría tratarse de un acto de "enaltecimiento de la dictadura y de violencia política". Este reclamo, con el archivo, también fue rechazado.Además de la ARMH, formaciones políticas también mostraron su rechazo al título del Ducado de Franco. De este modo, Izquierda Unida puso en marcha, el mismo día, una ofensiva para conseguir su supresión, y lo hizo manifestando su voluntad de dirigirse al rey Felipe VI y al Ministerio de Justicia –que es quien lleva los trámites de sucesión del título– alegando que el Ducado. "La mera existencia de un Ducado de Franco resulta un elemento de exaltación de la persona más significativa de la sublevación militar en julio de 1936 contra el legítimo Gobierno de España y de la Guerra Civil consecuencia del fracaso parcial de aquel golpe de Estado. Por tanto, ese título nobiliario", argumentó el diputado de la formaciónEn este sentido, en su escrito, IU hará hincapié en que la Ley de Memoria Histórica cuestiona la continuidad de esta distinción, puesto que la normativa elimina "aquellas, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura".Y en el mismo sentido se pronunció el PSOE. Su secretario del Área de Justicia, Nuevos Derechos y Libertades,, afirmó el mismo día 26 que la colaboración de instituciones del Estado con la sucesión del título "". "Que la familia Franco quiera instituir a una dinastía desde la dictadura y que los poderes del Estado, todos ellos, se lo consientan" evidencia "el nivel de tolerancia que tiene este Gobierno, que no lo tendrían en Italia con Mussolini ni en Alemania con Hitler", dijo el partido en un comunicado.De momento, queda ver si la ARMH continúa con las actuaciones destinadas a paralizar la sucesión del título. De momento, el procedimiento iniciado por el Ministerio de Justicia continúa su curso.