El rector de los plagios firmó la convalidación de los estudios del máster de Casado

El vicesecretario de Comunicación del PP , compareció este lunes en la sede nacional de su partido para explicar las informaciones del diario El País sobre sus estudios de máster en la Universidad Rey Juan Carlos, un asunto que coincide en el tiempo con el estallido del caso Cifuentes. Y también con una investigación abierta en el seno de institución académica que afectaría, entre otras personas, al propio Casado.Siguiendo una estrategia diferente de la desplegada por su compañera de partido, Casado admitió que no fue a clase, que no hizo exámenes y que suplió todo ello por cuatro trabajos que entregó en la universidad. Unos trabajos que pertenecían a las áreas que no se le habían convalidado. Y es que admitió, acompañando sus palabras de documentación sellada por la universidad, que se le habían convalidado 18 de 22 asignaturas, lo que traducido a créditosSe da la circunstancia de que el documento con la admisión de las convalidaciones, a cargo de la Comisión de Adaptación y Convalidaciones de la URJC -está datado el 17 de febrero de 2009- va firmado porque después llegaría a la cúpula de la institución académicaconvirtiéndose en el polémico rector de los plagios. Así se pudo comprobar en la información mostrada por Casado a los periodistas. Fuentes de la URJC consultadas porconsideran que(o Estudiantes) y no por el responsable de Profesorado. Pero, añaden, "aquí ya todo es posible".Casado explicó con insistencia en sus múltiples comparecencias a lo largo del día que ese "máster oficial" del que se matriculó, a día de hoy no sería necesario como puente de acceso al doctorado. Y circunscribió el alto grado de convalidaciones a lo habitual cuando quienes querían acceder a estos estudios contaban previamente con una carrera de cinco años, es decir, una licenciatura. El propio vicesecretario de Comunicación del PP aseguró aque, según las instrucciones de convalidaciones de la URJC, 40 era el número máximo de créditos permitido para convalidar en aquel año.Había sido en el mes de octubre de 2008, cuando realiza la matrícula, el momento en el que Casado solicitó las convalidaciones de las que pudiese beneficiarse conforme a la ley vigente portando como documentación la información que le acreditaba como licenciado en Derecho, el carnet del Colegio de Abogados de Madrid y su DNI."Hice lo que se me pidió [desde la universidad]", añadió Casado sobre un título que no recogió porque su intención era, insistió, acceder al doctorado. En esos momentos ya tenía otros cursos de posgrado de las universidades de, relató.Casado señaló también que en el momento de apuntarse a este curso acordó con el director del mismo,, cómo iba a ser el método de trabajo e insistió en que fue tratado "como un alumno cualquiera". En esta etapa él era diputado en la Asamblea de Madrid Álvarez Conde, con el que Casado niega una relación próxima y contactos posteriores a la realización del curso, fue también tutor del polémico máster de la líder delA diferencia del caso de Cifuentes, la finalidad de Casado no era obtener un máster en sí mismo, sino tener acceso a los estudios de doctorado. Por aquellas fechas, insistió el vicesecretario de Comunicación de los conservadores, era necesario cursar estos estudios para cursar un doctorado que, no obstante,. La universidad está por encima de mí", añadió al tiempo que mostraba sus diposición a colaborar con la institución académica en aquello que requiera para la investigación de la que ha informado El País.Entrando en detalle, Casado explicó que tras matricularse en octubre de 2008 en el máster solicitó la convalidación de las asignaturas (ya era licenciado en Derecho por la Universidad Complutense) y admitió que no tiene certificado de notas oficialDespués mostró cuatro trabajos, entre los que ha destacado el trabajo de fin de itinerario (12 créditos) de 55 páginas titulado. Además, realizó otros tres trabajos de menor extensión que tenían dos o cuatro créditos en tres asignaturas y que llevan por título: El concepto constitucional de autonomía local en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional; El reparto de competencias en la Constitución de 1978 y su futuro y Los principios inspiradores del modelo autonómico y las principales sentencias del. Estos trabajos han sido recuperados por Casado de su ordenador.La extensión de estos trabajos oscila entre los 55 folios del más amplio