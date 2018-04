info Libre

Bescansa de número dos en Madrid y veto a Espinar

"Recuperar" Podemos

Carolina Bescansa, cofundadora de Podemos y actualmente diputada en el Congreso, trata de aliarse con Íñigo Errejón. Bescansa difundió este miércoles a mediodía un documento en el que propone a Errejón un acuerdo para concurrir como su número dos en la lista para las primarias a la Presidencia de la Comunidad de Madrid. Pero la propuesta va más allá y plantea una alianza a largo plazo, por la cual Errejón apoyaría a Bescansa para concurrir tanto a las primarias para la candidatura a las elecciones generales de 2020 como al proceso de elección del próximo secretario general de Podemos, en el futuro Vistalegre III.Bescansa hizo público este documento a través de su canal de Telegram y, posteriormente, lo eliminó sin ofrecer ninguna explicación. Fuentes del entorno más cercano de Errejón consultadas poraseguran que no conocían esta propuesta y sostienen que el dirigente propuso hace unos días a Bescansa ser su número dos en la lista para las primarias a la Comunidad de Madrid, pero nada más. Estas fuentes afirman que Bescansa pidió a Errejón unos días para pensar la respuesta, y aventuran que la diputada podría haber difundido por error su contrapropuesta. En cualquier caso, el entorno de Errejón hace hincapié en que ahora mismoLa propuesta de Bescansa incluye ocho puntos. En el segundo de ellos, la dirigente plantea a Errejón un acuerdo "vinculante para la formación de la lista para competir en las elecciones primarias de Podemos en la Comunidad de Madrid y también para la conformación de la lista para competir en las futuras elecciones primarias de Podemos de cara a las elecciones generales y en el futuro proceso electivo de la secretaría general del partido". "En el primer caso, se acuerda el respaldo a la candidatura de Íñigo Errejón a través de la integración de Carolina Bescansa en su lista como número dos. En el segundo y tercer caso, se acuerdaa través del apoyo de los equipos, estructuras y recursos disponibles en el momento en que ambos comicios tengan lugar", señala expresamente el documento.Ese pacto implicaría la conformación de una corriente formalmente organizada, según propone Bescansa: "uno de corte madrileño, cuyo principal portavoz será Íñigo Errejón, y otro de corte estatal, cuya principal portavoz será Carolina Bescansa". "El diseño de ambas narrativas se llevará a cabo de manera solidaria y conjunta en el marco de los órganos que constituya esta candidatura", plantea el documento.En lo relativo a las primarias de Podemos en la Comunidad de Madrid, Bescansa propone a Errejón confluir en una lista de 25 personas –el máximo que se pueden presentar, según el reglamento aprobado hace unos días– de las cuales 16 serían afines al ex número dos y las nueve restantes, a la diputada. "Iñigo Errejón asumirá las responsabilidades propias del puesto de candidato a presidente de la Comunidad de Madrid y director de campaña. Carolina Bescansa asumirá las responsabilidades propias del puesto dey subdirectora de campaña, además de la responsabilidad de coordinar el proceso de elaboración del programa electoral [...]. Ninguna de las partes tendrá una participación menor al 30% en la designación de las personas integrantes del equipo de campaña", detalla el documento.Pero, además, Bescansa excluye expresamente en su propuesta la posibilidad de integrar en la candidatura al pablismo, liderado en la Comunidad de Madrid por el secretario general regional de Podemos, Ramón Espinar, al que se menciona en el documento. "La suscripción de este acuerdo implica la integración en la lista de aquellas personas afines a este proyecto en términos políticos e ideológicos, y excluye de manera expresa la posibilidad de incorporar candidatos o candidatas a partir de procesos de negociación de recursos o soportes con la dirección estatal de Podemos. Así las cosas, no cabe la integración en esta lista, en tanto que representación más visible en Madrid de la deriva política que esta candidatura aspira a contrarrestar", zanja el escrito.La propuesta de acuerdo también contempla que, en caso de llegar al Gobierno autonómico tras las elecciones, "Íñigo Errejón asumirá, ocupando Carolina Bescansa el espacio de gestión más afín a su perfil político y profesional". "En el caso de que los resultados electorales no permitan la integración de Podemos en el nuevo gobierno de Comunidad de Madrid, Íñigo Errejón desempeñará el papel de portavoz del grupo parlamentario y Carolina Bescansa el de presidenta del grupo, sin que quepa negociar ambas responsabilidades con otras fuerzas políticas con el objetivo de conformar una confluencia", prevé igualmente el documento.No obstante, el documento no solo se detiene en concretar un eventual pacto Errejón-Bescansa para las primarias a la Comunidad de Madrid, sino que hace consideraciones generales sobre el futuro de Podemos. Con tono grave, la dirigente plantea la necesidad de "recuperar, a través de su propio ejemplo, una cultura organizativa dentro de Podemos basada en la confianza, la cooperación, el respeto a la organicidad, la descentralización, la democracia interna, la empatía, la integración de las minorías y la apertura hacia las bases más cualificadas de la sociedad civil". "Podemos tiene que volver a ser ese lugar organizativo capaz de sacar lo mejor de todas las personas que lo integran", apunta Bescansa.La diputada también muestra su rechazo a la estrategia política y discursiva que ha mantenido el partido en los últimos tiempos, algo que ya hizo en público cuando aseguró que Podemos está fallando en la "explicación" de su "proyecto político para España". En el documento, Bescansa asegura que "la posición relativa de Podemos en el sistema político español y en los sistemas políticos coexistentes en Cataluña, Euskadi, Galicia, Valencia, etc. se ha desplazado hacia lugares cada vez más periféricos"."La confrontación electoral municipal y autonómica de 2019 constituye el espacio de competición política en el que, probablemente, el proceso de cambio político español", alerta la cofundadora de Podemos. Y "ganar el gobierno de la Comunidad de Madrid es la mejor aportación que ahora mismo podemos hacer para garantizar que el cambio político orientará el rumbo del próximo gobierno de España".