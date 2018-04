info Libre .

"Quería dar clases con nosotros"

Otros dirigentes políticos

La firma privada Vonselma, asociada desde 2014 al IDP, el mismo instituto de la universidad pública Rey Juan Carlos que organizó el máster de Cristina Cifuentes , publicitó durante al menos dos años que el líder del PSOE, Pedro Sánchez, formaba parte de su claustro de profesores, según los documentos a los que ha tenido accesoEn declaraciones a este periódico, el propietario de la empresa asegura no obstante que "jamás, jamás" dio Sánchez clases allí ni participó siquiera ofreciendo "una sola master class" [clase magistral].En la web usada para captar alumnos por Vonselma y el IDP, siglas del Instituto de Derecho Público que dirigía el catedrático de la Rey Juan Carlos, Sánchez figuró como integrante del plantel docente del máster de marketing político al menos entre octubre de 2014 y julio de 2016. Como desveló, ese máster ya les ha costado a ambas entidades, Vonselma y el IDP, una condena por publicidad engañosa Un portavoz oficial de Pedro Sánchez aseguró, de forma tajante, que el dirigente del PSOEni en Vonselma ni en la Universidad Rey Juan Carlos.El director de Vonselma, Fernando Herrero, ha argumentado esta mañana que incluyó a Sánchez como profesor del máster de marketing político porque el dirigente socialistapero. "Si una persona me dice que quiere dar clase con nosotros, yo estoy encantado porque cuanta más gente mejor", es su razonamiento. Según Herrero, ambos se conocían desde que compartieron docencia en la Universidad Camilo José Cela.Después de que este diario le enviase a Herrero un resumen de las respuestas que había ofrecido en su conversación telefónica, el director y propietario de Vonselma dio una réplica genérica: que no era eso exactamente lo que había dicho, sin precisar qué punto era incorrecto.le hizo llegar entonces por correo electrónico varias preguntas para que las contestase por escrito si lo consideraba oportuno y le avisó de que, en caso de no obtener respuesta, daría por válida la versión que él mismo había mantenido a primera hora de la mañana.La pregunta clave es la de por qué si, como aseguró Herrero por teléfono, Sánchez no apareció nunca por las aulas que Vonselma y el IDP utilizaban en un edificio privado del centro de Madrid, los responsables del máster engañaron a los eventuales alumnos al hacerles creer que el dirigente socialista estaría entre sus profesores. Según Herrero, no hubo tal engaño.Elestá fechado el 10 de diciembre de 2014. De manera sorprendente, el breve perfil biográfico que Vonselma incorporó bajo la foto de Pedro Sánchez, y del que la red conserva capturas datadas hasta en octubre de 2014, menciona que era diputado por Madrid, pero no que desde julio de ese año llevaba las riendas del PSOE como secretario general.Los entonces–Beatriz Jurado y Nino Torre, ambos en el cargo hasta el verano de 2017– y la hoy–Lidia Fernández Montes– también aparecían como miembros del claustro del máster de marketing político que hasta la semana pasada publicitaba el IDP en su web, cuyo dominio pertenece a la Rey Juan Carlos.Según Fernando Herrero, tampoco Jurado ni Torre ni Fernández Montes pisaron el máster. Y tampoco –dice ahora– Vonselma firmó un "convenio" con NNGG ni con JSE, pese a que sendas notas oficiales difundidas desde su web informaban en 2015 con grandes caracteres sobre la suscripción de ese pacto para rebajar las matrículas a sus afiliados., sostiene Herrero. ¿Y las notas de prensa? "Eso fue cosa del director de comunicación". El precio oficial de la matrícula de ese máster de marketing político –un título propio aunque el folleto informativo afirmaba que gozaba del reconocimiento oficial del Ministerio de Educación– se cuantificaba enDesde el 10 de diciembre de 2014,mantienen un. A cambio de utilizar el nombre del IDP, Vonselma le ha estado pagando al IDP una cantidad fija por estudiante que en su límite superior se sitúa en. Ese es precisamente el royalty establecido para el máster de marketing político y gobernanza.A tenor de los datos que el escándalo de Cristina Cifuentes ha ido destapando, todo apunta a que la universidad pública Rey Juan Carlos no aplicó ningún protocolo de control para garantizar la calidad de los cursos y másteres cobijados bajo su marca.