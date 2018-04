La Mesa del Parlament aprueba el voto delegado de Comín

Movimiento polémico

Votos clave

La Mesa del Parlament aprobó este martes lapara los plenos de la Cámara, según informó Europa Press.Fuentes parlamentarias explicaron que la Mesa votó a favor de esta delegación en la reunión de este martes después de que el lunes Comín solicitara delegar su voto a partir del próximo pleno.De esta manera,, por primera vez en el pleno que se celebra este miércoles.La solicitud de delegación es polémica ya que el exconsellerExiste un auto del Tribunal Constitucional del 27 de enero que advierte de que "los miembros de la Cámara sobre los que pese una orden judicial de busca y captura e ingreso en prisiónen otros parlamentarios". ERC y Comín habían rechazado pedir la delegación hasta ahora, por lo que el conseller no había votado en ningún pleno en los tres meses de legislatura.Este lunes, en cambio, decidieron presentar esta solicitud de delegacióny nadie lo hubiera impugnado ante la justicia.Tanto ERC como JxCat defienden que Comín y Puigdemont–en Bélgica y Alemania respectivamente–, por lo que argumentan que pueden delegar el voto aunque en su día no comparecieran ante el Supremo.Comín y Puigdemont son claves para desencallar la legislatura: si sus dos votos son válidos, JxCat y ERC suman 66 escaños, los suficientes para derrotar a los 65 que suman Cs, PSC, PP y comuns, y paraLa ley permite investir a un presidente en primera votación si tiene mayoría absoluta, y 48 horas más tarde en segunda votación: la delegación de Comín y Puigdemont permite llegar a los 66 escaños que darían esta mayoría simple.Sin embargo, si los votos de Comín y Puigdemont se impugnaran y no se consideraran válidos, a JxCat y ERC les sería imposible investir a un candidato en segunda vueltade que sus cuatro abstenciones se conviertan en votos afirmativos.