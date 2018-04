La despedida de Cifuentes en doce frases

01.

La ya expresidenta de la Comunidad de Madridevitó en su comparecencia ante los medios de comunicación de este miércoles referirse a la palabra dimisión –la sustituyó por el término "renuncia"– y aseguró que en la campaña que se realizó contra ella, informó Europa Press.Cifuentes, vestida de impoluto blanco, pasadas las 11.45 horas de este miércoles, sin ningún miembro del equipo de Gobierno, a pesar de que se pudo ver en los pasillos a su número dos, el consejero de Presidencia y Justicia y portavoz regional,Estas fueron las principales declaraciones de Cifuentes:"Es una, una campaña que dura bastante tiempo, que dejó de ser política para convertirse en personal"."Se han traspasado unas líneas rojas evidentes y se ha llegado indudablemente mas allá de la política, de la profesión de la gestión, se ha llegado a realizar un"."Yo, se han hecho dossiers contra mi persona, algunos han circulado y circulan por las redacciones"."Este vídeo obedece exclusivamente a una situación de un"."He cometido como cualquier otra personasal lo largo de mi vida personal, profesionales, políticos y seguiré cometiéndolos sin duda alguna"."Toda mi actuación, toda mi vida se ha puesto en tela de juicio, y se esta haciendo con un interés determinado que no solo es acabar con el adversario político sino también"."Sé y soy consciente que desde la Comunidad tener una actitud de tolerancia contra la corrupción tiene un precio, probablemente"."Había tomado una decisión, una decisión que pensaba anunciar el día del Dos de Mayo. Es una"."La alternativa es un Gobierno de izquierda, que no solo subiría los impuestos sino que llevaría a cabo unapara los madrileños"."He aguantado más de 35 días de una exposición permanente, de linchamiento mañana, tarde, y noche, por tierra, mar y aire. Verdaderamente creo que he aguantado mucho,"."La resistencia de las personas tiene un límite y yo ya he llegado a ese límite. Creo que es lo mejor para todos, creo quegobernando la Comunidad"."Me voy con la cabeza muy alta, con un sentimiento amargo desde el punto de vista personal, pero".