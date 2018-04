La crisis irrumpe en el debate de Presupuestos

La presidenta de la Comunidad de Madrid,, renunció este miércoles al cargo tras denunciar una campaña decontra ella como política y como persona. Lo hizo en una breve comparecencia en la Puerta del Sol, sede del Gobierno regional, y sin admitir preguntas de los medios.La dimisión se produce tras la información que ha publicado este miércoles OkDiario con un vídeo de 2011 en el que es descubierta supuestamente robando cremas en un supermercado yHoras antes de esta comparecencia, la presidenta de la Comunidad de Madrid se había reunido con su equipo más próximo para abordar la información publicada este miércoles Ok Diario con un vídeo de 2011 en el que es descubierta supuestamente robando cremas en un supermercado ubicado frente a la Asamblea de Madrid, siendo ella vicepresidenta de la Cámara regional.La impresión de la dirección nacional del partido era la misma. También recurrían al calificativo deYa nadie en Génova veía a Cifuentes con posibilidades de resistir hasta el día Dos de Mayo, fiesta de la Comunidad de Madrid. Hasta este momento, el entorno de Mariano Rajoy estaba partido en dos a causa de esta crisis. La secretaria general, María Dolores de Cospedal, era partidaria de llegar a la moción de censura planteada por el PSOE con el argumento de que no se pueden dar más concesiones a Ciudadanos.Otro sector, que en círculos conservadores ven liderado por Fernando Martínez-Maillo, número tres del PP, había abogado conservar la institución.En todo caso, fuentes próximas a la dirigente madrileña evitaron hacer valoraciones sobre las imágenes hasta que culminara el encuentro, aunque sí que enmarcan la información en la "campaña" contra Cifuentes que comenzó, según dicen, con la publicación de las falsificaciones de las notas de su máster de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC). Hasta la fecha, la presidenta se había negado a dimitir con el argumento de que no había hecho nada ilegal y fue muy insistente en la idea de estar siendo víctima de una "cacería".En la agenda oficial, Cristina Cifuentes no tenía acto convocado para este miércoles pese a que en los últimos días sí que había recupero el ritmo de meses anteriores y estaba teniendo diversas apariciones públicas, como la entrega del Premio Cervantes el pasado lunes o el martes, que acudió a la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. En su entorno estos días han asegurado que la presidenta ya había cursado las invitaciones para la recepción del día de la fiesta de la Comunidad.Según el vídeo que difunde este medio, Cifuentes fueel 4 de mayo de 2011 en la perfumería de un hipermercado del Puente de Vallecas, y estuvo bajo custodia del vigilante de seguridad del establecimiento 45 minutos hasta que allí se desplazaron dos agentes de la Policía Nacional.El último episodio de esta crisis irrumpe cuando arranca el debate de los Presupuestos Generales del Estado. Este miércoles es el turno de las enmiendas a la totalidad. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, acudirá a seguir la intervención del titular de Hacienda, Cristóbal Montoro.