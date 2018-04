El PP estudia que una gestora tome las riendas del partido en Madrid

info Libre

Cifuentes modifica su perfil de Twitter

Gracias a mi familia, a mi equipo, y muy especialmente a todos los madrileños. Creo que hemos hecho un buen trabajo, que ha conseguido mejorar la vida de muchas personas, y con eso me quedo. Con lo bueno. Con el privilegio de haber tenido esta oportunidad. Gracias a todos. pic.twitter.com/7TNMCLtCiH — Cristina Cifuentes (@ccifuentes) 25 de abril de 2018

Las palabras de Rajoy apuntando a quedan pie a la sustitución deal frente de la formación regional. De hecho, las fuentes de la dirección nacional consultadas porconsideran que, aunque hay precedentes en el partido de presidentes autonómicos que dimitieron conservando las direcciones regionales de la formación –como ocurrió con Esperanza Aguirre–, en este caso no deben reeditarse.Hace poco más de un mes quecelebró su primer aniversario como líder del PP madrileño electa en un congreso y, si no hay cambios de última hora,donde se ubica el cuartel general de los conservadores madrileños.Este mediodía, Cristina Cifuentes renunció al cargo tras denunciar una campaña decontra ella como política y como persona. Lo hizo en una breve comparecencia en la Puerta del Sol, sede del Gobierno regional, y sin admitir preguntas de los medios de comunicación. Según aseguró, tenía pensado dejar el cargo pasado el Dos de Mayo, fiesta de la Comunidad de Madrid.Quién lidere la gestora tendrá mucho que ver con la persona que sustituya a Cifuentes en la Puerta del Sol. Como secretario general suena, diputado por Madrid, y que ya ejerció este mismo papel cuando la propia Cifuentes presidía la gestora tras la marcha de Esperanza Aguirre Difundido por Okdiario , el vídeo muestra cómo es descubierta supuestamenteUn episodio que llega un mes después de que estallara del caso del máster de laPoco después de la comparecencia ante los medios, la todavía líder de los conservadores madrileños modificó su perfil de la red social Twittery manteniendo el de líder de los conservadores madrileños.Además, en una carta de agradecimiento remitida a los diputados y a la dirección del PP de Madrid, la ya ex presidenta, se muestra convencida de que seguirá teniendo su apoyo como líder del partido. Aunque, al cierre de la misma pidea la espera de las decisiones que vaya tomando el PP y su presidente.