El PSOE denuncia que el colapso de la AP-6 por la nevada de enero le "ha salido gratis" a Abertis

El secretario de Infraestructuras y Transportes de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, Pedro Casares , denunció este viernes que el colapso que se generó el primer fin de semana del pasado mes de enero en la AP-6a la concesionaria de la autopista, Abertis , porque la sanción que tendrá que afrontar asciende "únicamente" a 1.200 euros, informa Europa Press.Casares calificó dela cuantía de la multa porque, a su juicio, "no se corresponde con los problemas generados a miles de familias " e indicó que los conductores "en ningún caso eran responsables" del caos generado."Parece ser que es solo el primero de los expedientes sancionadores abiertos contra la adjudicataria", apuntó el socialista en referencia a que Fomento abrió unque podría suponer una nueva sanción deY añadió que el hecho de que el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna , "dejara caer toda la responsabilidad de lo ocurrido" en la empresa concesionaria "era porque sabía que finalmente".El dirigente socialista también reclamó la modificación de la Ley de Autopistas de 1973 ya que, según explicó, la justificación de la multa recae en el incumplimiento de la obligación establecida en el contrato de concesión de conservar la vía en perfectas condiciones de utilización, cuya sanción estipula "un importe máximo de 50.000 pesetas al día, actualmente 300 euros, por la mala gestión de la autopista"."Debería modificarse cuanto antes porque la sanción de 50.000 pesetas en 1973 hoy estáy permite a la concesionaria permitirse económicamente que se la sancione por no conservar las vías porque la sanción no tieney hace más rentable pagar sanciones que corregir problemas y mantener las autopistas en buen estado", defendió al respecto.