La marea verde vuelve a tomar las calles

". Con estas palabras animó Francisco García, portavoz de la Plataforma y responsable de enseñanza de CCOO, a acudir a las manifestaciones que tuvieron lugar este martes en una treintena de ciudades de toda España. Lo advirtió el pasado 18 de abril, cuando madres, padres, estudiantes y sindicatos convocaron una "jornada estatal de lucha por la escuela pública" para este 8 de mayo. Y así lo hicieron. En Madrid, centenares de personas salieron a las calles para exigir laen educación, que cifran en 9.000 millones de euros desde el inicio de la crisis.Bajo el lema Ya no hay excusas. Ahora Educación Pública, profesorado, alumnado y familias sacaron a la calle su repulsa a la hoja de ruta que, para ellos, plantea el Gobierno del PP: "Una política que recorta millones de euros a escuelas, institutos y universidades; que da alas a una reforma educativa basada en la; y quea trabajadores y trabajadoras de la enseñanza", expresaron a través de una nota.Con esta premisa comenzó la marcha convocada en la capital, donde a las 18.00 horas, la hora prevista, partió una. En la cabecera de la marcha, representantes de todas las organizaciones convocantes –entre las que se encontraba CCOO, UGT y el Sindicato de estudiantes, miembros de la Plataforma–, sostuvieron la pancarta con el lema de la protesta y corearon gritos como "Obreros y estudiantes, unidos y adelante" o "Presupuestos militares, para escuelas y hospitales".La marcha de Madrid contó con el apoyo de representantes del PSOE y de Unidos Podemos, según informaron a Europa Press los portavoces de Educación de ambos grupos parlamentarios, María Luz Martínez Seijo (PSOE) y Javier Sánchez (Unidos Podemos). La misma imagen se repitió además encomo Valencia, Vigo, Santander, Oviedo o Zaragoza, donde las calles se tiñeron, también, de verde.Esta queja, la, fue la piedra angular de la protesta. "El borrador de Presupuestos del Estado vuelve a reducir la inversión pública en educación al 3,7 % del PIB, una", denunció la Plataforma al comienzo de la manifestación. "Nos encontramos con unos", lamentó Isabel Galvín, portavoz de Educación de CCOO Madrid en declaraciones a. "Queremos reiniciar nuestra presencia en la calle", añadió.La recuperación de las grandes cifras macroeconómicas sigue sin llegar a los presupuestos educativos de las comunidades, que aportan el 85% de los fondos dedicados a esta política. Así lo acredita la última Estadística del Gasto Público en Educación , que constata que los fondos consignados a esta partida por las autonomías continuaron en 2016 siendo, el año que se toma como referencia por haberse producido entonces el mayor pico de inversión educativa antes de la crisis.Las 17 comunidades invirtieron en 2016 un total deen su política educativa. En 2009 esa cifra había alcanzado los 44.222 millones de euros, lo que supone un. En porcentaje, la reducción es del 9,8%. Los recursos perdidos a causa de los recortes dejan un agujero de más de 31.000 millones de euros si se tiene en cuenta todo el dinero que se dejó de invertir en educación entre 2010 y 2016 respecto a lo consignado en 2009.Los recortes tampoco se han revertido en el ámbito estatal, clave para financiar las becas y ayudas al estudio, los programas para los alumnos más rezagados y la formación permanente del profesorado. En el proyecto de Presupuestos para 2018, el Gobierno resalta que su objetivo en este ámbito es "concentrar los recursos financieros disponibles en programas estratégicos para el sistema educativo". Esos recursos alcanzan los 2.600,01 millones de euros y siguen estando, cuando llegaron a 2.987,69 millones de euros.La manifestación llega además poco después de que la falta de acuerdo en las cifras económicas dejara en vía muerta elantes de que se adoptara. PSOE y Unidos Podemos abandonaron las reuniones que los grupos parlamentarios venían celebrando desde hace casi un año en el Congreso después de que el Ejecutivo se mostrara dispuesto a alcanzar una inversión en educación del 5% del PIB en 2025."Desde esta Plataforma, siempre hemos entendido que la Subcomisión para el pacto educativo era unapara evitar que la comunidad educativa hablara sobre las necesidades reales de la escuela pública y exigiera a los diferentes grupos parlamentarios propuestas contundentes para defenderla", criticaron los convocantes al inicio de la marcha. "Hemos estado absolutamente paralizados esperando los resultados de la subcomisión del pacto, pero ha fracasado", denunció Galvín.Ana García, del Sindicato de estudiantes, fue más allá. "Queremos denunciar la gran hiprocesía del Gobierno, que ha intentado 'colarnos' el pacto educativo, que no es más que un nombre nuevo para las mismas políticas de siempre", afirmó. "Eso al final ha estallado por los aires porque era", sentenció."Nos han estado tomando el pelo durante todo este tiempo con el pacto educativo, un pacto quepero que políticamente quedaba muy bien y era muy correcto", declaró por su parte Camilo Jené, presidente de laFAPA Francisco Giner de los Ríos.La derogación de la Lomce, una reivindicación clásica de la marea verde, volvió también hoy a salir a la calle. "A esta situación hay que añadir la reciente publicación de la sentencia del Tribunal Constitucional que da respuesta a la cuestión de constitucionalidad presentada por el PSOE y que viene a avalar aspectos de la Lomcecomo los itinerarios excluyentes de la ESO o la segregación por sexo de algunas escuelas concertadas", criticó la Plataforma.Se refieren a la decisión adoptada por el Constitucional el pasado mes de abril, cuando desestimó , por mayoría de ocho votos, el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por por los socialistas en 2014 y mediante el que buscaban revertir los conciertos a centros que separan a los alumnos por sexo, la religión evaluable o la falta de participación de los padres en los consejos escolares.Por ello, la secretaria general del Sindicato de Estudiantes, Ana García, adelantó que su organización pretende que el nuevo calendario de movilizaciones culmine con una convocatoria de, aunque esa pretensión no se acordó todavía en la Plataforma en Defensa de la Escuela Pública.