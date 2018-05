Directo | Torra se compromete a "avanzar hacia la República" y a impulsar "un proceso constituyente"

info Libre

El Parlament celebra este sábado a las 12 horas(JxCat) pendiente deo hará que quede rechazada.Torraporque JxCat y ERC no tienen la mayoría absoluta de 68 diputados necesaria para ello –tienen 66–, pero el lunes se celebrará una segunda votación en la queporque solo necesita más votos a favor que en contra –mayoría simple–, informa Europa Press.Hasta este viernes, Torra tenía garantizados más votos a favor que en contra para la votación del lunes porque, pero los cupaires han convocado un Consell Polític el domingo paraSigue enla última hora de la jornada:Roger Torrent suspende la sesión de investiduracuando intervendrán los portavoces de los diferentes grupos políticos."No renunciéis nunca a vuestras libertades", pide Torra a los catalanes.Recuerda también su intención de establecer unaprovocados por el artículo 155 de la Constitución.Torra agradece su labor a, procesados por el 9N, un agradecimiento al que sigue un nuevo aplauso. Anuncia que retirará la demanda contra ellos impuesta por la Generalitat en el marco del 155.Quim Torra afirma que las elecciones municipales de 2019y que su principal prioridad es quepara "restituir las instituciones catalanas". "Tengo la esperanza de que esta cámara recupere la posibilidad de hacer política en mayúsculas", añade.Torra llama a un proceso "de abajo arriba" que"¿A quién le puede dar miedo que nuestro país se construya con la máxima radicalidad posible?".Torra insiste en que ha pedido"diálogo con el Gobierno español y con las instituciones europeas" yEl candidato se dirige, en inglés, al presidente de la Comisión Europea,: "Apreciamos sus palabras. La crisis catalana no puede continuar ni un segundo. Los catalanes son ciudadanos europeos que".Torra recuerda una frase de Felipe VI antes de ser rey: "Cataluña será lo que los catalanes quieran que sea". "Pues resulta, Majestad, que hay presos políticos en este país, exiliados, centenares de personas investigadas.". Unas palabras, en español, que han arrancado una gran ovación.Torra, a partir de este momento, asume "toda la responsabilidad que derive" de los actos de su Gobierno: "El cómo avanzamos hacia la república es"."De aquí unos días se levantará la aplicación del artículo 155", aunque algunos diputados han negado al escuchar esas palabras, ha insistido:. Afirma que ya "no hay excusas" para mantener el 155.Torra ha insistido en que"tendrá que ser Puigdemont quien, lo antes posible, haga el discurso de investidura"."Algunos quieren hacernos creer que vivimos en un país normal, pero no, al contrario", ha asegurado Torra para añadir que "nos encontramos en un".Torra dedica sus primeras palabras a losy sus familias y ha asegurado que él no debería estar en esta investidura: "Aquí tendría que estar Puigdemont, el president legítimo".El president del Parlament,, inicia el Pleno de investidura y cede la palabra al candidato,