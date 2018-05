El último dislate de Jiménez Losantos: "Hay aviones para bombardear Cataluña"

, locutor de esRadio, volvió a incendiar las ondas y las redes. ". Otra cosa es que la basura de Gobierno que tengamos no sea capaz de demostrar que claro que hay aviones para bombardear", dijo el pasado viernes en su programa durante su análisis de la situación de Cataluña, que celebraría el primer debate de investidura de Quim Torra al día siguiente.Precisamente, Losantos hacía referencia a unas palabras pronunciadas por el ya president de la Generalitat en el año 2014, días antes de la celebración del referéndum unilateral del 9-N, en las que aseguró que "lo más importante es que el Estado español ya no nos puede bombardear". "Otra cosa es que no lo hagamos porque", amenazó. El Parlament ha nombrado "president a un piscópata racista" que es, añadió."Otra cosa es que l. Otra cosa es que la banda de cobardes que tenemos no sea capaz de hacerlo, pero naturalmente que España tiene fuerza para responder a un golpe de fuerza", añadió el locutor. Recordó, además, y con cifras exactas, que España cuenta con 70.000 policías, 90.000 guardias civiles y 50.000 soldados que podrían "tomar Cataluña". "La violencia la han sembrado los de Madrid, que les dejan creer que se puede destruir un Estado y Madrid no va a reaccionar jamás", criticó.Pero no es la primera vez que el periodista genera polémica por sus incendiarios comentarios en su programa de radio. Hace apenas un mes , Federico Jiménez Losantos dio el pistoletazo de salida el pasado viernes en su programa Es la mañana de Federico a unen el que cargaba contra la decisión de la Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein de descartar la extradición por rebelión del expresident de la Generalitat Carles Puigdemont. "El ratón al gato le puede hacer toda clase de fechorías. Toda clase de fechorías", dijo. Durante su intervención, que duró varios minutos, combinó insultos contra los jueces que tumbaron la entrega del líder independentista con amenazas al país germano y sus ciudadanos.Primero, apuntó contra "el infecto juez alemán" que "se orinó en la pechera del juez [Pablo] Llarena", al que acusó de practicar "el típico racismo protestante contra los países católicos". Acto seguido, cargó contra el Gobierno de Mariano Rajoy, que calificó de "basura política y humana". Y, con estos mimbres, llegó a la parte más dura del discurso. "El ratón al gato le puede hacer toda clase de fechorías. (…) En Baleares hay como 200.000 alemanes de rehenes. En Baviera pueden empezar a estallar cervecerías.", dijo el periodista en su momento culmen.