El Gobierno tiene un hoja de ruta para el supuesto de que el president de la Generalitat,nombre como consellers a dirigentes independentistas en prisión. El portavoz del Ejecutivo, Íñigo Méndez de Vigo, así lo admitió en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros pero evitó dar pistas al respecto con el argumento de que el Ejecutivo no se pronuncia sobre "hipótesis". Según el acuerdo del Consejo de Ministros y del Senado es cuando tome posesión al completo el nuevo Govern cuando decae la intervención de la autonomía dictada"El Gobierno nunca se pronuncia sobre hipótesis.subrayó Méndez de Vigo antes de confiar en que, en este momento,A ojos de Méndez de Vigo, "un consejero o un ministro no puede ejercer las funciones de tal si esta en prisión. Es de sentido común".En los últimos días se ha especulado con la idea de que Torra designe como consejeros a cargos comoen prisión preventiva. Está previsto que el nuevo president visite el lunes a los presos.añadió.Como se viene insistiendo en los últimos días desde el Ejecutivo, el presidente, dijo el también ministro de Educación, quiere "abrir una nueva etapa política en Cataluña" y ha ofrecido diálogo al nuevo presidente de la Generalitat, Quim Torra, "dentro de la ley".En la rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa, tras la reunión del Consejo de Ministros, Méndez de Vigo ha señalado que Torra ha sido elegido presidente "de acuerdo con la legalidad vigente".Así, mantuvo que el Gobierno no quiere "alimentar una espiral de confrontación institucional" porquepara el futuro de Cataluña y sus ciudadanos."El Gobierno cree que es momento de unidad, responsabilidad y madurez, de unir y no dividir, de practicar el diálogo y de sumar y no excluir", dijo recordando que Rajoy ya se había reunido con el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, el líder de Cs, Albert Rivera . Y que se verá próximamente con el líder de Unidos Podemos,Méndez de Vigo sostuvo, además, que el Gobierno estudiará las iniciativas que PSOE y Ciudadanos han planteado en los últimos días relacionadas con la situación e Cataluña. Los socialistas quieren regular las tomas de posesión y el partido naranja impedir que los prófugos de la justicia puedan ir en listas electorales.